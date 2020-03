Ετοιμασίες επεισοδίου στον Εβρο από τον Ερντογάν; Στα σύνορα 1.000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας

Βλέποντας ότι οι σχεδιασμένες εφορμήσεις –αγανακτισμένων, υποτίθεται– μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Εβρο, πέφτουν στο κενό (παρά την προκλητική υποστήριξη ανδρών της τουρκικής αστυνομίας με ρίψη χημικών στο ελληνικό έδαφος), η Αγκυρα περνά στην επόμενη φάση του σχεδίου της κατά της Ελλάδας, στέλνοντας στα σύνορα 1.000 πλήρως εξοπλισμένους άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας.

Turkish special team of 1,000 police deployed on Greek border https://t.co/iqPUjrAOGq pic.twitter.com/Z8PpVEe4GP

Σκοπός τους, σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, που έκανε και τις σχετικές ανακοινώσεις την Πέμπτη, να εμποδίσουν «τις απάνθρωπες ενέργειες» των Ελλήνων κατά των προσφύγων-μεταναστών.

Η δήλωση του τούρκου υπουργού (o οποίος την Πέμπτη πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τα ελληνοτουρκικά σύνορα) εντάσσεται –όπως είναι προφανές– στον επικοινωνιακό πόλεμο που έχει εξαπολύσει εδώ και ημέρες το καθεστώς Ερντογάν κατά της Ελλάδας, με μπαράζ fake news από τα τουρκικά μέσα, στοχευμένες καταχωρίσεις στα social media και υποτιθέμενα ντοκουμέντα, που μάλιστα βρίσκουν ανταπόκριση σε βρετανικά –κυρίως– μέσα, αλλά και κύκλους στο εσωτερικό της χώρας μας, οι οποίοι τα αναδημοσιεύουν άκριτα.

Η συντονισμένη απάντηση της Αθήνας στους τουρκικούς ισχυρισμούς αποτυπώθηκε σε βίντεο που παρουσίασαν στους ευρωπαίους ομολόγους τους στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Κουμουτσάκος (δείτε το κάτω).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σοϊλού επανέλαβε τις κατηγορίες περί τριών νεκρών μεταναστών από ελληνικά πυρά – κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

«Η Ελλάδα έχει διαπράξει παραβίαση Ασύλου. Είναι η ελληνική πλευρά που ρίχνει δακρυγόνα (εναντίον των μεταναστών)», υποστήριξε, και ενώ υπάρχει βίντεο με τούρκους αστυνομικούς, σε σχηματισμό, να εκτοξεύουν δακρυγόνα στο ελληνικό έδαφος (δείτε το βίντεο κάτω).

«Για να αποτρέψουμε τα push backs φέραμε ένα Σώμα πλήρως εξοπλισμένων ανδρών της αστυνομίας στα σύνορα», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, αγνοώντας επιδεικτικά τις συστάσεις του ύπατου εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της ΕΕ, Γιοσέπ Μπορέλ, σχετικά με τις μονομερείς ενέργειες της Αγκυρας στα σύνορα με την Ελλάδα (δείτε το σχετικό tweet κάτω).

#Turkey: @JosepBorrellF stressed understanding difficult situation country is facing. Increased pressure at 🇪🇺🇹🇷 border&unilateral actions don’t benefit anyone. #Idlib:dramatic situation,need 2 cooperate. Humanitarian access to be urgently granted. Remarks:https://t.co/MGLOOmdDdg pic.twitter.com/dDsAKGxten

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) March 4, 2020