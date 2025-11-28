Εθνικό Θέατρο: «Σαλόνια γλώσσας» με τη συγγραφέα Δανάη Λιοδάκη

Συνεχίζεται ο νέος κύκλος γνωριμίας με τη σύγχρονη ελληνική γραφή για το θέατρο, «Σαλόνια Γλώσσας», που διοργανώνει το Εθνικό Θέατρο την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Τσίλλερ.

Μια ξεχωριστή δράση που αντλεί έμπνευση από τη μηνιαία θεματική του καλλιτεχνικού του προγράμματος, καλώντας το κοινό να έρθει σε άμεση επαφή με εν εξελίξει έργα σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, σε πρωτότυπες σκηνικές παρουσιάσεις και ανοιχτές συζητήσεις με δημιουργούς από διαφορετικά πεδία των τεχνών. Ένα πρωτότυπο κάλεσμα σε έναν ανοιχτό χώρο δημιουργικής συνάντησης, που μπορεί να οδηγήσει σε μια δεύτερη απόπειρα με ανοιχτή προοπτική.

Τον Νοέμβριο το Εθνικό Θέατρο στρέφει το βλέμμα στη Φύση. Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, η συγγραφέας , σκηνοθέτρια και ερευνήτρια Πολιτικής Οικολογίας στο Imperial College του Λονδίνου, Δανάη Λιοδάκη, παίρνει τη σκυτάλη από τη φιλοξενούμενη της δράσης του Οκτωβρίου, βραβευμένη θεατρική συγγραφέα, πεζογράφο και σκηνοθέτρια θεάτρου, Έλενα Πέγκα, και εμπιστεύεται ένα απόσπασμα από το εν εξελίξει έργο της «Μαύρο Κουτί», σε πέντε ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου, που το ζωντανεύουν επί σκηνής χωρίς σκηνοθετική καθοδήγηση. Μια σύγχρονη δημιουργία για την υπαρξιακή διάσταση της κλιματικής κρίσης, η οποία αλλάζει δραματικά την ανθρωπότητα αφαιρώντας της την ικανότητα να φαντάζεται το ίδιο της το μέλλον.

Καλεσμένη της συγγραφέως στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, η ηθοποιός Μυρτώ Αλικάκη.

Λίγα λόγια για το «Μαύρο Κουτί»

Το έργο εμπνέεται από την πραγματική ιστορία του Golden Record, του Χρυσού Δίσκου που στάλθηκε από τη ΝASA στο διάστημα μαζί με την αποστολή του Voyager, μεταφέροντας ήχους και εικόνες από τη Γη προς τον εξωγήινο πολιτισμό. Ο Δίσκος περιείχε χαιρετισμούς σε 55 γλώσσες, φυσικούς ήχους, μουσική και φωτογραφίες της ανθρώπινης ζωής.

Οι ήρωες του έργου φτιάχνουν το δικό τους «Μαύρο Κουτί», προσπαθώντας να περισώσουν θραύσματα της ανθρωπινότητας για τους θεατές του μέλλοντος.

Ετσι, 50 χρόνια μετά την αποστολή του Voyager, το έργο μας καλεί να αναρωτηθούμε, τι αξίζει να διασωθεί και να ταξιδέψει στο μέλλον από την ιστορία μας και τι θα αφήσουμε να χαθεί για πάντα;

Στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει απειλητικά και κάποιοι επιφανείς πολίτες σχεδιάζουν τη διαφυγή τους από τον πλανήτη Γη. Μια ομάδα ανθρώπων αποφασίζει να τους σταματήσει αλλά και να διασώσει τη μνήμη του ανθρώπινου πολιτισμού, εκτοξεύοντας στο διάστημα ένα «Μαύρο Κουτί», ένα αρχείο καταγραφής της τελευταίας μαρτυρίας της ανθρωπότητας, λίγο πριν αυτή εξαφανιστεί.

Το «Μαύρο Κουτί» ταξιδεύει σε εξωπλανητικούς κόσμους, κάνοντας ένα σχόλιο για την περιβαλλοντική καταστροφή και τη φαντασίωση μιας άλλης συμβιωτικής σχέσης ανάμεσα στις ανθρώπινες –και μη– φύσεις. Οι πέντε ήρωες, από έναν μεταιχμιακό τόπο, εκπέμπουν ένα επείγον μήνυμα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του Εθνικού Θέατρου για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2025-26, που αντλεί έμπνευση από τη γλώσσα και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει.

Παίζουν: Ηλέκτρα Καρτάνου, Κορίνα Κόκκαλη, Μάριος Κρητικόπουλος, Βασίλης Παπαδόπουλος, Αλεξάνδρα Χασάνι

