ΕΤΑΔ: Οριστικός πλειοδότης για πρώην ξενοδοχείο στο Λασίθι – στα €1,3 εκατ. η προσφορά

Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση ακινήτου (πρώην ξενοδοχείο συνολικού εμβαδού 931,76 τ.μ.) στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου, μέσω ανοικτού διαγωνισμού με δικαίωμα αντιπροσφορών (e-Auction), ο οποίος διενεργήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr, ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου.

Οριστικός πλειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.», η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ύψους €1.309.726,84, στο e-Auction που, όπως αναφέρεται, προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον.

Πρόκειται για οικόπεδο 287,68 τ.μ. με τετραώροφο κτίσμα 931,76 τ.μ., το οποίο αρχικά λειτούργησε ως ξενοδοχείο Γ’ τάξης και αργότερα στέγασε το Χειροτεχνικό Κέντρο Λασιθίου. Το ακίνητο βρίσκεται σε κεντρική θέση στον Άγιο Νικόλαο, πλησίον παραλίας, με σημαντικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.

Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου ανενεργών ακινήτων που διαθέτει η ΕΤΑΔ σε όλη την Ελλάδα και τα οποία χρήζουν άμεσων και σημαντικών παρεμβάσεων. Η Εταιρεία υλοποιεί ένα σχέδιο αξιοποίησης αυτών των ακινήτων, μέσω πώλησης, εκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται ακίνητα που εγκυμονούν κινδύνους, προσελκύοντας και κινητοποιώντας επενδύσεις στις τοπικές αγορές, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

