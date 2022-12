Εσβησε στα 63 του ο Τέρι Χολ, ο τραγουδιστής που τα έβαλε με τη Θάτσερ

Η φωνή, ο ήχος και η διαμαρτυρία μιας Βρετανίας που ζούσε το σοκ του ακραίου θατσερισμού, ο φίνος Τέρι Χολ, τραγουδιστής των The Specials, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Αφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 63 ετών.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο, έπειτα από σύντομη ασθένεια, του Τέρι, του όμορφου φίλου μας, αδελφού, ενός από τους λαμπρότερους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς και στιχουργούς που έχει βγάλει αυτή η χώρα», έγραψαν στο Twitter τα πρώην μέλη του συγκροτήματος της μουσικής σκα, το οποίο άφησε εποχή στα τέλη των 70s και στις αρχές των 80s με επιτυχίες όπως το «Gangsters» και το «Ghost Town».

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp

