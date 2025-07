Εστιατόριο στην Κίνα προσφέρει γεύμα αγκαλιά με… λιονταράκια

Eνα εστιατόριο στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας προσφέρει στους πελάτες του γεύμα τεσσάρων πιάτων με τσάι, αλλά και τη δυνατότητα να αγκαλιάσουν και να χαϊδέψουν λιονταράκια. Το γεγονός έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά έχει πυροδοτήσει και διάλογο στο διαδίκτυο, με κάποιους να εκφράζουν ανησυχίες για την ευημερία των ζώων.

Το εστιατόριο διαφημίζει την εμπειρία ως «μοναδική», όμως οργανώσεις για την προστασία των ζώων και χρήστες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για εκμετάλλευση και κακομεταχείριση άγριων ζώων, γράφει το Reuters.

Το εστιατόριο «Wanhui», που άνοιξε τον Ιούνιο στην πόλη Τάιγιουαν, πουλάει καθημερινά περίπου 20 εισιτήρια έναντι 1.078 γουάν (περίπου 150 δολάρια) για όσους επιθυμούν να φωτογραφηθούν ή να «χαλαρώσουν» στην αγκαλιά μικρών λιονταριών. Οι επισκέπτες έχουν ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο στις πλατφόρμες WeChat και Weibo, στις οποίες φαίνονται να κρατούν στα χέρια τους τα λιονταράκια σαν κατοικίδια.

Η διεύθυνση του εστιατορίου δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι τα ζώα φροντίζονται με επαγγελματισμό από ειδικούς φροντιστές και ότι η υγεία και η ασφάλειά τους αποτελούν προτεραιότητα. Παράλληλα, στην πλατφόρμα Douyin (το κινεζικό TikTok), το «Wanhui» προβάλλει και άλλα ζώα στον χώρο του, όπως λάμα, ελάφια και χελώνες.

Ωστόσο, η αντίδραση στο διαδίκτυο είναι κυρίως αρνητική. Πολλοί χρήστες καταδίκασαν την πρακτική ως επικίνδυνη και ηθικά απαράδεκτη. «Αυτό είναι για να διασκεδάζουν οι πλούσιοι», σχολίασε ένας χρήστης στο Weibo. Αλλοι ζήτησαν την παρέμβαση των Αρχών για την προστασία των ζώων και των επισκεπτών.

Ο Τζέισον Μπέικερ, αντιπρόεδρος της οργάνωσης People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), δήλωσε: «Το να απομακρύνεις λιονταράκια από τις μητέρες τους ώστε οι πελάτες να τα χαϊδεύουν την ώρα του τσαγιού δεν είναι ψυχαγωγία. είναι εκμετάλλευση. Αυτά τα ζώα είναι όντα με αισθήματα, όχι παιχνίδια ή στηρίγματα για φωτογραφίες».

Ο Πίτερ Λι, ειδικός σε θέματα πολιτικής της Κίνας από την οργάνωση Humane World for Animals, πρόσθεσε ότι η άμεση επαφή με άγρια ζώα για λόγους προβολής είναι όχι μόνο ανήθικη, αλλά και επικίνδυνη. «Ακόμα και ένα νεαρό λιοντάρι μπορεί να τραυματίσει έναν άνθρωπο. Η αντιμετώπιση άγριων ζώων ως διακοσμητικά στα social media είναι απαράδεκτη και ανεύθυνη».

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλη υπόθεση που προκάλεσε σάλο στην Κίνα, όταν ξενοδοχείο στην πόλη Τσονγκτσίνγκ προσέφερε υπηρεσία… αφύπνισης από κόκκινα πάντα, τα οποία έμπαιναν στα δωμάτια και ξυπνούσαν τους επισκέπτες σκαρφαλώνοντας στα κρεβάτια τους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News