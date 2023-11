Εσείς γνωρίζετε ότι βραβεύτηκε το πουτεκετέκε;

Αν ο βρετανικής καταγωγής αμερικανός τηλεοπτικός κωμικός Τζον Ολιβερ δεν είχε κάνει διεθνή εκστρατεία υπέρ του πουτεκετέκε, μπορεί αυτό να μην έπαιρνε τον τίτλο του «πουλιού του αιώνα» στον σχετικό διαγωνισμό που οργάνωσε ο σύλλογος Forest&Bird, ο οποίος καταγίνεται με τη διατήρηση της πανίδας και των πτηνών.

Αν δεν ξέρατε, λοιπόν, τι εστί πουτεκετέκε, μόλις το μάθατε.

Αυτός ο σύλλογος, που εφέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ύπαρξης, διενεργεί από το 2005 διαγωνισμό προς ανάδειξη του «πουλιού της χρονιάς», όμως εφέτος, λόγω των γενεθλίων του, το βραβείο αφορούσε το «πουλί του αιώνα». Γιατί γίνονται όλα αυτά ενώ ο κόσμος καίγεται; Διότι το 80% των πτηνών της Νέας Ζηλανδίας κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συν τω χρόνω μεγάλωνε, όμως το σωτήριον έτος 2023 η καμπάνια του Ολιβερ έφερε στις κάλπες 350.000 μερακλήδες, από μόλις 50.000 πέρυσι. Το πουτεκετέκε υπερψηφίστηκε με 280.000 κλικ. Το εθνικό πουλί της Νέας Ζηλανδίας, το κίουι, ήρθε δεύτερο με μόλις 12.904 ψήφους.

Ο φακός έπεσε επάνω στον κωμικό, διότι, όπως έγραψαν τα διεθνή μέσα –που κάτι τέτοια τα πιάνουν στον αέρα–, έκανε κανονική διαφημιστική καμπάνια, με ρεκλάμες στο Παρίσι, στο Ουισκόνσιν (!), στο Τόκιο και στο Λονδίνο, ενώ έστειλε και ένα αεροπλάνο με πανό να πετάξει πάνω από το Ρίο (της Βραζιλίας) για να προβάλει την ψηφοφορία.

Τι λόξα έχει ο Ολιβερ με το πουλί; «Μου αρέσει επειδή είναι παράξενο, με χρωματιστή τούφα. Κάνει τελετουργικό ζευγάρωμα, με χορό όπου οι δύο παρτενέρ χτυπιούνται μεταξύ τους στο στήθος και κατόπιν κοιτάζονται αμήχανα». Μάλιστα, ο ίδιος εμφανίστηκε στο σόου του ντυμένος με «στολή πουτεκετέκε» (αλλά κανένα θηλυκό δεν του έδωσε καν μια μικρή φάπα).

.@iamjohnoliver is putting billboards across the globe to get people to vote for the pūteketeke bird as “Bird of the Century” 🤣 #FallonTonight pic.twitter.com/tNxHhBl0di

— The Tonight Show (@FallonTonight) November 9, 2023