Ερντογάν: Η πλήρης ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος

Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό στόχο της Αγκυρας, επανέλαβε με έμφαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά τα διαρκή εμπόδια και τις επιπλοκές που -όπως σημείωσε- χαρακτηρίζουν τη διαπραγματευτική διαδικασία με τις Βρυξέλλες.

«Συζητήσαμε τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης ένταξη στην Ενωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας, παρά τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά μας», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Αγκυρα.

Σύμφωνα με σχετική ανταπόκριση του ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γ. Μανδαλίδη, ο Ερντογάν εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της κατάστασης ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, ως συνέπεια του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη επίθεση σε δεξαμενόπλοιο εντός της τουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

«Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μας την Παρασκευή σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουμε αυτές τις επιθέσεις που απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια του περιβάλλοντος, ιδίως στην αποκλειστική ζώνη μας. Προβαίνουμε στις απαραίτητες προειδοποιήσεις προς όλα τα μέρη σχετικά με τέτοιου είδους καταστάσεις», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Στρέφοντας το βλέμμα στο Κουρδικό και στην πολιτική επίλυσης που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, ο Ερντογάν εξέφρασε την πίστη του ότι η διαδικασία για «μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» μπορεί να αποτρέψει «βρώμικα σχέδια» και «αιώνια παιχνίδια», ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στη χώρα και στην περιοχή.

«Χωρίς να υποκύψουμε σε προκλήσεις, χωρίς να παρασυρθούμε από προκλήσεις, χωρίς να παραδοθούμε στη γλώσσα της οργής, θα εργαστούμε με ειλικρίνεια. […] Κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ή ανησυχία: 86 εκατομμύρια άνθρωποι θα ενωθούν, θα συνεργαστούν και, Θεού θέλοντος, θα κάνουν τον 21ο αιώνα “Αιώνα της Τουρκίας”», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

