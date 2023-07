Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη θέλουμε να κάνουμε βήματα σε θετική κατεύθυνση

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ηγέτες που επανεξελέγησαν πρόσφατα, μοιράζονται έναν κοινό στόχο, να κάνουν βήματα «προς τη θετική κατεύθυνση».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου έλαβε χώρα και η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τετάρτη, ο Ερντογάν σημείωσε, επίσης, ότι έθεσε θέμα Δυτικής Θράκης και μουφτήδων στον έλληνα Πρωθυπουργό. Πρόκειται για «θέματα που θα θέλαμε να ξεπεράσουμε» σημείωσε.

«Aγαπητοί φίλοι. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Επιπλέον, είναι γνωστό το ιστορικό μας παρελθόν. Δεν θέλουμε να πάει έτσι αυτή η διαδικασία. Ο Μητσοτάκης πέρασε νικηφόρα δύο εκλογές. Και εμείς περάσαμε από δύο εκλογές. Ως ηγέτες που κέρδισαν δύο εκλογές, θέλουμε να κάνουμε τα βήματά μας προς μια θετική κατεύθυνση. Τα σημαντικότερα θέματα που ρώτησα ιδιαίτερα ήταν τα θέματα που αφορούσαν τη Δυτική Θράκη. Θα θέλαμε να τα ξεπεράσουμε. Θα θέλαμε να ξεπεράσουμε το θέμα των μουφτήδων» ανέφερε συγκεκριμένα ο Ερντογάν.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συναντηθεί ξανά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο μέλλον, έπειτα από προκαταρκτικές προετοιμασίες που θα γίνουν σε επίπεδο πρεσβευτών και υπουργών Εξωτερικών.

«Οι πρεσβευτές μας θα κάνουν τις προκαταρκτικές προετοιμασίες με αμοιβαίες συναντήσεις για αυτό το θέμα, οι υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν τις προετοιμασίες, μετά εμείς ως ηγέτες θα έρθουμε μαζί και θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα» συμπλήρωσε.

Εξάλλου, ερωτηθείς για τις προοπτικές αναβίωσης του ευρωτουρκικού διαλόγου, ο Ερντογάν έδωσε την ακόλουθη απάντηση: «Αναμένουμε να γίνουν θετικά βήματα προς την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή προσδοκούμε να πάρουμε την απάντηση από την πλευρά της ΕΕ. Συζητήσαμε αυτό το θέμα με τους ηγέτες όλων των κρατών-μελών της ΕΕ με τους οποίους είχα συναντήσεις στο Βίλνιους. Είπαμε ότι θέλουμε να κάνουν θετικά βήματα προς την Τουρκία, η οποία περιμένει στην πόρτα της ΕΕ εδώ και 52 χρόνια».

“Together with Greek Prime Minister Mitsotakis, as leaders who won elections, we want to take our steps in positive direction” — Turkish President Erdogan pic.twitter.com/3Pfu17kid7

