Ερημος Ατακάμα: Το πιο άνυδρο τοπίο του κόσμου σκεπάστηκε με χιόνι

Με ένα μοναδικό και σπάνιο θέαμα ξύπνησε η έρημος Ατακάμα την περασμένη Πέμπτη: ένα λευκό πέπλο χιονιού κάλυψε το πιο άνυδρο τοπίο του κόσμου, ένα φαινόμενο που είχε να σημειωθεί πάνω από δέκα χρόνια, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αστεροσκοπείου ALMA μέσω των κοινωνικών του δικτύων.

Η χιονόπτωση σκέπασε το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (OSF), τη βάση του καταυλισμού και άλλες επιστημονικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε υψόμετρο 2.900 μέτρων, περίπου 1.700 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο της Χιλής.

«Η έρημος Ατακάμα ξύπνησε… ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ! Ένα φαινόμενο που δεν βλέπαμε εδώ και 10 χρόνια!», έγραψε χαρακτηριστικά το ALMA στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), συνοδεύοντας την ανάρτηση με εικόνες και βίντεο που αποτύπωναν το απολύτως μεταμορφωμένο τοπίο.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha

Οι εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες περιοχές της ερήμου καλυμμένες από χιόνι , ένα σπάνιο και εντυπωσιακό γεγονός για τη βόρεια Χιλή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου, σύμφωνα με τη χιλιανή ιστοσελίδα infobae.com.

Ως απάντηση στο φαινόμενο, από τις πρώτες ώρες ενεργοποιήθηκε το λεγόμενο «πρωτόκολλο επιβίωσης», σχεδιασμένο για την προστασία των εγκαταστάσεων από ακραίες καιρικές συνθήκες.

«Οι κεραίες του ραδιοτηλεσκοπίου τίθενται σε “λειτουργία επιβίωσης” μέχρι να περάσει το φαινόμενο, με πλήρη προσανατολισμό προς την κατεύθυνση του ανέμου για να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης από τη συσσώρευση χιονιού ή από έντονες ριπές», εξήγησαν εκπρόσωποι του ALMA.

Σε άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται οι εγκαταστάσεις του Μεγάλου Συνολοχικού Μιλιμετρικού/Υποχιλιοστομετρικού Τηλεσκοπίου της Ατακάμα (ALMA) περικυκλωμένες από μια πυκνή χιονοθύελλα στο οροπέδιο Τσαϊνάντορ.

❄️#Snow fell in the world’s driest desert, the #Atacama.

The desert in northern #Chile has been home to cutting-edge telescopes for decades. The #ALMA observatory in the Atacama reported that its main facility had not seen snow for 10 years.

Raul Cordero, a climate scientist at… pic.twitter.com/QiTRnqJCUp

— News.Az (@news_az) June 27, 2025