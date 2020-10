Εργο του Μπάνκσι εμπνευσμένο από τον Μονέ πουλήθηκε 8,3 εκατ. ευρώ

Ονομάζεται «Show me the Monet», ένα εύσχημο λογοπαίγνιο ανάμεσα στο «Δείξε μου τα λεφτά» (Money) και «Δείξε μου τον Μονέ» (Monet).

Και όπως είδε τον Μονέ, άλλο τόσο είδε και τα χρήματα ο Μπάνκσι.

Ο πίνακάς του, εμπνευσμένος από το ιμπρεσιονιστικό αριστούργημα του 1899 «Le Bassin aux Nympheas (Η λιμνούλα με τα νούφαρα)», πωλήθηκε την Τετάρτη σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στην τιμή των 8,3 εκατ. ευρώ.

Το ποσό ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις του οίκου έκαναν λόγο για 3,9 – 5,5 εκατ. ευρώ.

Το έργο απεικονίζει τον πίνακα με τα νούφαρα του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, με τη διαφορά ότι ο Banksy έχει προσθέσει καρότσια σούπερ μάρκετ και έναν κώνο κυκλοφορίας που επιπλέουν στο νερό.

Πέντε πλειοδότες συλλέκτες «κονταροχτυπήθηκαν» για την απόκτηση του πίνακα, δίνοντας μάχη επί εννέα λεπτά, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Ο ανώνυμος καλλιτέχνης από το Μπρίστολ ολοκλήρωσε το έργο το 2005 στο πλαίσιο της σειράς έργων του, «Crude Oils», στα οποία επισκέπτεται εμβληματικά έργα ζωγραφικής, κάνοντας ένα είδος… εικονιστικού remix.

Τα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ μαραίνονται –ή, έχουν ήδη μαραθεί– μέσα σε ένα βάζο.

Στα «Νυχτοπούλια» του Εντουαρντ Χόπερ, απεικονίζεται ένας θυμωμένος άντρας που φορά μποξεράκι με τη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας, δευτερόλεπτα αφότου έσπασε με μια καρέκλα τη βιτρίνα του μπαρ.

To «Μέριλιν» του Αντι Γουόρχολ παρουσιάζεται με το πρόσωπο της Κέιτ Μος στη θέση του προσώπου της Μέριλιν Μονρόε.

#AuctionUpdate⚠️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB

— Sotheby’s (@Sothebys) October 21, 2020