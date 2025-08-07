Ερευνα για τις επιδοτήσεις της Σεμερτζίδου ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Προκαταρκτική έρευνα για τις επιδοτήσεις που έλαβε μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μέχρι πρότινος στέλεχος της ΝΔ, και η οικογένειά της, ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η εντολή για τη διενέργεια της έρευνας δόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι η κυρία Σεμερτζίδου, υποψήφια βουλευτής Κοζάνης με τη ΝΔ το 2019, καθώς και μέλη της οικογένειάς της – που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κτηνοτροφίας – είχαν λάβει μέσα σε μια πενταετία επιδοτήσεις που έφταναν τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Οπως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει και το πόρισμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία με κατόπιν εντολής του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την άντληση στοιχείων σχετικά τις επιδοτήσεις που έλαβαν δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων ήταν και η κυρία Σεμερτζίδου.

Η κυρία Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια βουλευτής της ΝΔ το 2019 στην Κοζάνη (δεν εξελέγη), ενώ μέχρι την Τρίτη δήλωνε «συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων ΝΔ», θέση από την οποία παραιτήθηκε με επιστολή της προς τον γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα, την οποία ανήρτησε και στα social media. Η ίδια επέμεινε πως δέχεται συκοφαντική επίθεση και πως τα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν στις επιδοτήσεις που η ίδια και ο σύζυγός τους φέροντα να είχαν λάβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο από το 2019 έως το 2024, προκάλεσαν και αντιδράσεις στην αντιπολίτευση.

