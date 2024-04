Επιχείρηση «Aspides»: Η φρεγάτα «Υδρα» κατέρριψε UAV στον Κόλπο του Αντεν

Πυρ κατά δύο μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV – uncrewed aerial vehicle ) άνοιξε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με το πρωραίο πυροβόλο της των 127 χιλιοστών. η φρεγάτα «Υδρα», στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή επιχείρηση «Αspides» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι στον Κόλπο του Αντεν.

Η εμπλοκή της φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού σημειώθηκε ενώ παρείχε προστασία σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή.

On 25 Apr 24, 🇬🇷Frigate “HYDRA”, providing protection to a MV in the GoA, engaged 2 UAVs posing an imminent threat to the freedom of navigation. 1st UAV was shot down, while 2nd changed its course. The action was effective in avoiding any damage to seafarers & merchant shipping. pic.twitter.com/yfmjNbR9ud

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) April 25, 2024