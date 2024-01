Επιτυχία για τους Ουκρανούς: Κατέρριψαν ρωσικά αεροσκάφη εναέριας διοίκησης και ελέγχου

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέρριψε δύο ρωσικά αεροσκάφη μεγάλης αξίας επάνω από την Αζοφική Θάλασσα, κάτι που θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την Ρωσία σε μία ζώνη που τελεί υπό τον έλεγχό της.

«Ευχαριστώ την πολεμική αεροπορία για την τέλεια σχεδιασμένη και εκτελεσμένη επιχείρηση αυτή στην περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας», δήλωσε ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Βαλέρι Ζαλούζνι.

The Ukrainian Air Forces destroyed the enemy A-50 long-range radar detection and control aircraft, worth $330 million, and the Il-22 enemy air control center.

Σύμφωνα με το Κίεβο, ένα A-50, αεροσκάφος ανίχνευσης, παρακολούθησης και διοίκησης, το οποίο κοστίζει 300-460 εκατ. ευρώ, και ένα Il-22, που επίσης χρησιμοποιείται ως αεροσκάφος εναέριας διοίκησης, καταστράφηκαν.

Ο ουκρανικός στρατός δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο έγινε η κατάρριψή τους.

Τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούνται για την συλλογή πληροφοριών, τον εντοπισμό στόχων και τον συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων.

🚨 BREAKING: Ukraine confirms to have shot down two Russian planes over occupied Berdyansk on the Azov Sea: – Russian A-50 AWACS IL-76 reconnaissance plane. ($300m) – Russian IL-22, possibly the Special Mission variant PP radar jammer (pictured). Distress messages intercepted. pic.twitter.com/cevtEsl29r

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ελλείψει πληροφοριών και παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στο ρωσικό υπουργείο Αμυνας, που συνήθως τηρεί σιγή σχετικά με τις ρωσικές απώλειες.

Η Ρωσία διακηρύσσει ότι έχει την αεροπορική υπεροχή επάνω από την Ουκρανία, αλλά η υπεροχή αυτή δεν ήταν ποτέ διαρκής ή καθολική.

Commander-in-Chief Zaluzhnyi also posted a message in regards to the downed A-50/IL-22M11.

"The Air Force of Ukraine destroyed an enemy A-50 long-range radar detection aircraft and an enemy IL-22 airborne control center. I thank the Air Force for the perfectly planned and… pic.twitter.com/oEO8KfYel1

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2024