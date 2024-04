Επιτυχία για τη NASA: Tο Voyager 1 μιλά και πάλι… γήινα

Αποκαταστάθηκε ύστερα από πέντε μήνες η επικοινωνία με το διαστημικό σκάφος Voyager 1, το πλέον απομακρυσμένο από τη Γη ανθρώπινο δημιούργημα, όπως ανακοίνωσε η NASA.

Το Voyager 1, το οποίο απέχει περίπου 24 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, δεν είχε στείλει αξιοποιήσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα για την κατάστασή του από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της αποστολής μπορούσαν να στέλνουν εντολές στο σκάφος, που εκτοξεύτηκε πριν από 46 χρόνια κι εξακολουθούσε να λειτουργεί κανονικά.

Ομως, εξαιτίας προβλήματος στον έναν από τους υπολογιστές που ευθύνεται για τη μορφοποίηση των επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που μεταδίδει, το Voyager 1 έστελνε ακατανόητο κώδικα πίσω στη Γη.

Οι μηχανικοί της NASA φαίνεται όμως πως κατάφεραν να βρουν λύση ώστε να είναι αναγνώσιμα τα δεδομένα.

Τα Voyager 1 και 2 εκτοξεύθηκαν στο Διάστημα το 1977 και ταξιδεύουν μακριά από το ηλιακό μας σύστημα, μεταφέροντας σε χάλκινους επιχρυσωμένους δίσκους συλλογή από ήχους και εικόνες της Γης.

Το 2012, το Voyager 1 βγήκε από την ηλιόσφαιρα, την περιοχή που περιβάλει το ηλιακό σύστημα και εισήλθε για πρώτη φορά στο διαστρικό Διάστημα, στέλνοντας πολύτιμες πληροφορίες στους επιστήμονες.

