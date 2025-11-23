Επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους: «Καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας»

Την ώρα που οι συζητήσεις στη Γενεύη βρίσκονταν σε εξέλιξη για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του εξαπέλυσε επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

«Η ηγεσία της Ουκρανίας έχει δείξει μηδέν ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ μάλιστα απείλησε να διακόψει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στους τομείς της προμήθειας οπλικών συστημάτων, απαραίτητων για την άμυνά της έναντι της Μόσχας και των πληροφοριών.

Κατά τα άλλα, μεγάλο μέρος της ανάρτησης επαναλαμβάνει ισχυρισμούς που έχουμε ακούσει στο παρελθόν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συζητήσεις στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ

Την Κυριακή, η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε γύρο επαφών με ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας στη Γενεύη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ.

Ο Γερμάκ επιβεβαίωσε ότι στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν σύμβουλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία – οι Τζόναθαν Πάουελ, Εμανουέλ Μπον και Γκούντερ Σάουτερ.

Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Την έναρξη των συνομιλιών γνωστοποίησε και ο ουκρανός πρόεδρος, τονίζοντας πως «η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει».

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία έχουν μεταβεί στην ελβετική πόλη για συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Την Ουάσινγκτον εκπροσωπούν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, έφτασε επίσης στη Γενεύη πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ενώ η ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην πόλη της Ελβετίας από το βράδυ του Σαββάτου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News