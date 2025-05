Επίθεση στο Αμβούργο: Σε κρίσιμη κατάσταση αρκετοί τραυματίες – Σύλληψη μίας γυναίκας

Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Αμβούργου, σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:00 τοπική ώρα την Παρασκευή, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας.

Οι αρχές έχουν συλλάβει μια γυναίκα 39 ετών σε σχέση με την επίθεση. Η αστυνομία εκτιμά ότι έδρασε μόνη της, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

BREAKING – A woman was arrested at Hamburg Central Station, Germany, in connection with a stabbing incident that injured 12 people, six of whom sustained serious injuries.

An ongoing police operation is underway, with authorities yet to disclose the suspect’s identity or… https://t.co/Ea0KJqEmny pic.twitter.com/xQGnUUUpuG

