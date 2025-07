Επίθεση σε δύο ελληνόκτητα πλοία στην Ερυθρά θάλασσα μέσα σε 24 ώρες

Λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στο υπό σημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο Magic Seas, οι αντάρτες Χούθι έπληξαν άλλο ένα ελληνόκτητο πλοίο που έπλεε στα ανοικτά της Υεμένης.

Πρόκειται για το Eternity C, επίσης υπό λιβεριανή σημαία, το οποίο δέχθηκε επίθεση από drones και ενόπλους που επέβαιναν σε λέμβους, στα ανοικτά του λιμανιού Χοντέιντα.

Εκπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρείας Cosmoship, η οποία εδρεύει στον Πειραιά, ανέφερε ότι δύο μέλη του πληρώματος του Eternity C τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα δύο αγνούνται. Συμπλήρωσε ότι στο Eternity C επέβαιναν επίσης ένοπλοι φρουροί. Διευκρίνισε ότι είναι δύσκολη η επαφή με το πλήρωμα του Eternity C, καθώς, εξαιτίας της επίθεσης, υπέστη ζημιές το σύστημα επικοινωνιών του πλοίου.

Στο μεταξύ, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Magic Seas που στοχοθέτησαν την Κυριακή, βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το Reuters. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί είπε ότι η επίθεση έγινε με «δύο drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ».

Η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία τόνισε στο Reuters ότι το 19μελες πλήρωμα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Τζιμπουτί, ενώ πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν ότι στα μέλη του πληρώματος δεν συγκαταλέγονταν Ελληνες.



Από τα τέλη του 2023, οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονταν με το Ισραήλ στα ανοικτά της Υεμένης, κατόπιν σε αμερικανικά πλοία, προτού κλείσουν τον Μάιο συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Διεμήνυσαν μολαταύτα πως θα συνέχιζαν να βάζουν στο στόχαστρο ισραηλινά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι Χούθι είχαν αναστείλει τις επιθέσεις τους κατά τη διάρκεια της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός, η οποία τερματίστηκε τον Μάρτιο.

Οι ενέργειές τους ώθησαν πολλές εφοπλιστικές εταιρείες να αποφεύγουν την περιοχή από την οποία διερχόταν ως πρότινος το 12% των εμπορευμάτων τα οποία διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως, σύμφωνα με το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας (ICS).

Ακόμη, οι υεμενίτες αντάρτες έχουν προχωρήσει σε δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

