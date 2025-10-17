Επίθεση Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ: «Κροκοδείλια τα δάκρυα» για Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε, με γραπτή του δήλωση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση ότι «συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη έχει επιλέξει να υιοθετεί ρητορική και στάσεις που πλήττουν τη θεσμική σταθερότητα, υπενθυμίζοντας δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη, καθώς και τη στάση του στην υπόθεση των Τεμπών.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες “έσπειρε” προβληματικές δηλώσεις, όπως του προέδρου του, που έλεγε ότι δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, αλλά και στελεχών του που υιοθετούσαν ανυπόστατες θεωρίες για τα “χαμένα βαγόνια” και τα “ξυλόλια”, εργαλειοποιώντας τον πόνο των συγγενών των θυμάτων».

Παράλληλα, υπενθύμισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της άρσης ασυλίας βουλευτών για «εσχάτη προδοσία», αλλά και την υπογραφή πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, μαζί με την «Πλεύση Ελευθερίας».

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», υπογράμμισε «συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί».

Απάντησε, επίσης, στις επικρίσεις του κόμματος της αντιπολίτευσης για το Κράτος Δικαίου, τη Δικαιοσύνη και τα ΜΜΕ, καλώντας την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να «διαβάσει προσεκτικά την τελευταία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Οπως επισήμανε η έκθεση αυτή «διαπιστώνει, για ακόμη μία χρονιά, τη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους τομείς και την κατατάσσει ανάμεσα στα κράτη με τις λιγότερες συστάσεις στην Ε.Ε.».

«Εκτός αν στη σημερινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ», προσθέτει, «θεωρούν ότι ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο “κόλπο” και μοναδικοί αξιόπιστοι συνομιλητές τους είναι οι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας και επιτίθενται καθημερινά στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τα «δάκρυα» του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου «κροκοδείλια», επισημαίνοντας ότι «όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, ό,τι σπέρνεις, θερίζεις».

