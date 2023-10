Επίθεση κατά ισραηλινού διπλωμάτη στη μέση του δρόμου στο Πεκίνο

Ενας υπάλληλος της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο νοσηλεύεται μετά από επίθεση που δέχθηκε, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Το κίνητρο της επίθεσης, που δεν σημειώθηκε στην πρεσβεία, διερευνάται, προσέθεσε η ίδια πηγή. Ωστόσο, οι Αρχές το αντιμετωπίζουν ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Ενώ οι λόγοι της επίθεσης δεν είναι σαφείς, το περιστατικό έλαβε χώρα μετά την κριτική που άσκησε το Τελ Αβίβ στο ανακοινωθέν της Κίνας για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το Σάββατο, παρατήρησε το Associated Press –το Πεκίνο δεν καταδίκασε τις πράξεις της τρομοκρατικής οργάνωσης η οποία οδήγησε σε μία σύρραξη η οποία συνεχιζόταν για έβδομη ημέρα την Παρασκευή.

Η ταυτότητα του διπλωμάτη δεν δημοσιοποιήθηκε και κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα τη στιγμή που μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τον πολυήμερο βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ, προσέθεσε το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο.

Κατά το ισραηλινό ΥΠΕΞ, πάντως, η κατάσταση του διπλωμάτη είναι σταθερή.

Διεθνή και κινεζικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα βίντεο από την εν προαναφερθείσα επίθεση, τα οποία αναρτήθηκαν και στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι εικόνες –οι οποίες δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές– είναι σκληρές:

Israeli diplomat stabbed in full public view on the streets of Beijing, China.

The call for Global Day of Jihad by Hamas wasn’t an empty threat. Stay Safepic.twitter.com/B2YKWrQHya

— Monica Verma (@TrulyMonica) October 13, 2023