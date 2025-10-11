Επίθεση ενόπλου σε πόλη του Μισισίπι – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά, έπειτα από πυροβολισμούς στην πολιτεία του Μισισίπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει το BBC.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στον κεντρικό δρόμο της πόλης Λίλαντ, μιας μικρής κοινότητας 190 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας της πολιτείας, Τζάκσον, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Τζον Λι, στο BBC.

Τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, πρόσθεσε ο Λι. Κανείς ύποπτος δεν έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία.

Η Λίλαντ ήταν πιο πολυσύχναστη από το συνηθισμένο την Παρασκευή, καθώς το τοπικό λύκειο είχε προγραμματίσει ποδοσφαιρικό αγώνα για να σηματοδοτήσει το «homecoming» — μια ετήσια αμερικανική παράδοση, συνήθως το φθινόπωρο, κατά την οποία πρώην μαθητές επιστρέφουν για να γιορτάσουν το σχολικό πνεύμα και την κοινότητα.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι ο πυροβολισμός δεν σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του Λυκείου Λίλαντ.

«Αυτό είναι ένα γεγονός που διοργανώνουμε κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια και δεν είχαμε ποτέ περιστατικά τέτοιου είδους», είπε ο Λι στο BBC. «Είμαστε μια πόλη με χαμηλή εγκληματικότητα και περίπου 3.700 κατοίκους. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και συνεννοούμαστε καλά. Έτσι, πρόκειται σίγουρα για μια τραγωδία για εμάς».

