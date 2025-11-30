Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία για ολόκληρο το ποσό έως 30/12

Μια ακόμη ευκαιρία έχουν οι ενοικιαστές για να λάβουν επιστροφή ενός ολόκληρου ενοικίου.

Οπως δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δίνεται νέα παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για να διορθωθούν τα δηλούμενα ποσά ενοικίου στο Ε1 της εφορίας.

«Στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήσαμε έναν κανόνα: Oι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε1 τους για το έτος 2024. Εκεί πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμασταν και αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί είχαν κάνει το λάθος παλαιότερα να δηλώσουν το μηνιαίο δώσαμε μέχρι τις 30/09 την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να κάνει μια διόρθωση στο Ε1 του. Τις τελευταίες ώρες, όμως, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση», ανέφερε ο υπουργός.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση, ως μια δεύτερη ευκαιρία, σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30/12 να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024 στο Ε1 του.

Οπως τόνισε ο κ.Πιερρακάκης: «Αυτός είναι, άλλωστε, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προβήκαμε στο μέτρο της επιστροφής του ενός ενοικίου: Να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά τα οποία δαπανούμε για ενοίκια. Ο βασικός λόγος βέβαια είναι η στήριξη της κοινωνίας, είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο χρειάζεται να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News