Επιστολή 35 αμερικανών βουλευτών στον Μπάιντεν: «Οχι» στην πώληση F-16 στην Τουρκία

Επιστολή προς τον Τζο Μπάιντεν με την οποία ζήτησαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μην προχωρήσει στην πώληση νέων F-16 στην Τουρκία υπέγραψαν τριάντα πέντε Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές την Παρασκευή 8 Ιουλίου. Την διακομματική επιστολή απέστειλε στον αμερικανό πρόεδρο ο βουλευτής των Δημοκρατικών Φρανκ Παλόνε ο οποίος στη συνέχεια την έδωσε στη δημοσιότητα με ανάρτησή του στο Twitter.

«Δεν πρέπει να υποστηρίξουμε τις τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις μέχρι να ληφθούν απτά μέτρα για να σταματήσουν οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες του Ερντογάν και οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου», τονίζεται στην επιστολή, με την οποία επίσης εκφράζεται ανησυχία για τη στάση που τηρεί επί του θέματος ο Λευκός Οίκος, καθώς η ικανοποίηση του αιτήματος της Αγκυρας θα συνιστούσε, όπως λένε, μία επιβράβευση της μη τήρησης των δεσμεύσεων της Τουρκίας τόσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και προς το ΝΑΤΟ.

«Ο Ερντογάν επιλέγει να βάζει το προσωπικό όφελος πάνω από το συλλογικό καλό των συμμάχων του. Η επιλογή του να εμποδίσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μέχρι να λάβει παράλογες διαβεβαιώσεις καθιστά σαφές ότι δεν έχει κάνει τίποτα για να ενισχύσει το ΝΑΤΟ από τότε που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πυροδότησε τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Συμμαχία εδώ και δεκαετίες», ανέφεραν οι βουλευτές στην επιστολή τους.

«Το καθεστώς του (Ερντογάν) έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τη στρατιωτική ισχύ του για να αποσταθεροποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τον Νότιο Καύκασο και τη Βόρεια Αφρική. Οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία και η Τουρκία έχουν χρησιμοποιήσει όπλα και εξαρτήματα αμερικανικής κατασκευής κατά τη διάρκεια αυτών των εισβολών για να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδισμών αμάχων και στόχων όπως νοσοκομεία και σχολεία στο Ιράκ, στη Συρία και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Εχουν επίσης χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να παραβιάσουν την εδαφική ακεραιότητα συμμάχων και εταίρων του ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτές δεν είναι ενέργειες ενός αφοσιωμένου και αξιόπιστου συμμάχου», προσέθεσαν.

Με βάση τα παραπάνω, οι αμερικανοί βουλευτές υποστήριξαν ότι η πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία δεν θα προσφέρει κανένα κίνητρο στον Ερντογάν για να αλλάξει τη συμπεριφορά του – αντιθέτως εκτίμησαν ότι τα αμερικανικά όπλα που θα δοθούν στην Τουρκία ενδέχεται να οδηγήσουν σε περισσότερους θανάτους και καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή.

I sent a bipartisan letter to @POTUS today expressing opposition to the proposed sale of F-16 fighter jets to Turkey. We must not support Turkey’s military until tangible steps are taken to stop Erdoğan’s destabilizing actions and violations of international law. pic.twitter.com/mY2dAiTcyx

