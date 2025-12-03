Επίσκεψη-αστραπή του Μακρόν στο Πεκίνο

Η Corriere della Sera «προϋπάντησε» το ταξίδι του προέδρου της Γαλλίας στο Πεκίνο με ένα μικρό σχόλιο που αναφέρθηκε στην ουσία του θέματος.

Ο Μακρόν επισκέφθηκε την Κίνα τελευταία φορά το 2023, μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ τώρα «θα επιχειρήσει να επηρεάσει την κινεζική υποστήριξη προς τη Ρωσία».

Ατυχώς για τον Μακρόν και την Κομισιόν και σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα, «οι ελπίδες επηρεασμού είναι λιγοστές».

Ο ανταποκριτής στο σύντομο σημείωμά του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα νέα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μακρόν στο εσωτερικό μέτωπο, αυτή τη φορά με τα media, κυρίως εκείνα «που υποστηρίζουν την Ακροδεξιά».

Εγραψε ότι «έχει ξεσπάσει αναταραχή και ο πρόεδρος κατηγορείται ότι θέλει να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης». (Λεπτομέρειες εδώ.) Και επισήμανε «την παραδοξότητα να αναγορεύονται σε υποστηρικτές της ‘‘δημοκρατίας που κινδυνεύει’’ άτομα που επιδίδονται σε επιφανειακές και χυδαίες αναλύσεις».

Τελευταία πληροφορία από την ανταπόκριση ήταν μία αρκετά ενδιαφέρουσα για την τρέχουσα περίοδο: «Δεν θα πραγματοποιηθεί συναυλία στα Ηλύσια Πεδία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς εξαιτίας του φόβου επεισοδίων και ταραχών».

