Eπίσημο: Θέλει να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας η Αν Ινταλγκό

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα είναι υποψήφια για το χρίσμα των Σοσιαλιστών για την γαλλική προεδρία στις εκλογές του Απριλίου του 2022, επιβεβαιώνοντας και επίσημα τις φήμες, τις εικασίες και τις συζητήσεις που γίνονταν εδώ και μήνες.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δήμαρχος δεν συνιστά σοβαρή πρόκληση, εκτός αν καταφέρει να ενώσει την πολωμένη Αριστερά, από την οποία πέντε πρόσωπα (μαζί με την ίδια) έχουν εκφράσει την πρόθεση ή θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι.

Η Ινταλγκό, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας το 2014, συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου περίπου το 8% για τον πρώτο γύρο. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν συγκεντρώνουν προς το παρόν μεταξύ 20% και 24% και θα είναι, εκτός απροόπτου, αυτοί που θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο.

«Γνωρίζοντας τη σοβαρότητα των καιρών και για να δώσω ελπίδα στη ζωή μας αποφάσισα να είμαι υποψήφια για τη γαλλική προεδρία», είπε η 62χρονη δήμαρχος όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της από την Ρουέν, την παραδοσιακή ιστορική πρωτεύουσα της Νορμανδίας.

VIDEO: The Socialist mayor of Paris, Anne Hidalgo, announces plans to run for president in next year's election, joining a growing list of challengers to centrist incumbent Emmanuel Macron pic.twitter.com/FTRgXGyHyx

— AFP News Agency (@AFP) September 12, 2021