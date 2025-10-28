Επίσημη πρώτη για το νέο πλαίσιο στον Αγνωστο Στρατιώτη

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε «επίσημο» πλαίσιο η νέα διάταξη για τον Αγνωστο Στρατιώτη.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη για την τήρηση του νόμου και οι αρμόδιοι φαίνεται να έχουν λάβει υπόψη όλα τα σενάρια σχεδιασμό που αφορά την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Την Δευτέρα, εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα ο νόμος, επισημαίνοντας πως δεν θα επιτραπούν ενέργειες που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον σκοπό του μνημείου. Οπως τόνισε, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια ή δράσεις προσώπων που εκμεταλλεύονται τον πόνο άλλων για να κάνουν επίδειξη ακτιβισμού δεν θα είναι ανεκτές.

Στο κυβερνητικό επιτελείο έχει ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ακτιβιστικών ενεργειών.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει προαναγγείλει ότι θα βρίσκεται στο Σύνταγμα «προς ανυπακοή σε αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία [για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη]». Την Κυριακή, εξάλλου, η κυρία Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στον Αγνωστο Στρατιώτη με περιβολή καθαρίστριας, σκούπα και φαράσι…

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η πρόθεση της Πολιτείας δεν είναι να κινηθεί με υπερβολική αυστηρότητα, ωστόσο σε περίπτωση που υπάρξει απόπειρα παρεμπόδισης των παρελάσεων, έχει προβλεφθεί άμεση επέμβαση της αστυνομίας.

⇒ Πώς κινούμαστε στους δρόμους την 28η Οκτωβρίου

Μητσοτάκης – Δένδιας στη Θεσσαλονίκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρεθεί και ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Στη φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη οι Ενοπλες Δυνάμεις θα επιδείξουν τον νέο εξοπλισμό τους. Μεταξύ άλλων, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να μαγνητίσουν τα βλέμματα του κοινού.

Στην παρέλαση θα συμμετέχει το ελληνικής κατασκευής σύστημα anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό θα γνωρίσει το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με το ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα παρελάσουν Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Σε επίπεδο εναέριων μέσων, θα δούμε το ελληνικής κατασκευής drone «Αρχύτας» αλλά και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό θα δει από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News