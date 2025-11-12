Επιλεκτική η εμφάνιση αφρικανικών συνόρων στους χάρτες της Google

Οι διακεκομμένες γραμμές που απεικονίζουν τα σύνορα μεταξύ Δυτικής Σαχάρας και Μαρόκου, υποδεικνύοντας το αμφισβητούμενο εδαφικό καθεστώς της πρώτης, δεν ήταν ποτέ ορατές σε άτομα που χρησιμοποιούν τους Χάρτες της Google στο δεύτερο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Μετά από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της περασμένης εβδομάδα, που τόνιζαν την απόκλιση συνδέοντάς την με την έγκριση του μαροκινού σχεδίου αυτονομίας για τη Δυτική Σαχάρα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η τεχνολογική εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναγνώρισε ότι ανέκαθεν εμφάνιζε τα σύνορα διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή αναζήτησης των χρηστών της εφαρμογής.

«Δεν έχουμε κάνει αλλαγές στο Μαρόκο ή στη Δυτική Σαχάρα στην εφαρμογή Google Maps», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, συμπληρώνοντας: «Χρησιμοποιούμε την ίδια τακτική σε όλες τις αμφισβητούμενες περιοχές του πλανήτη. Οι χρήστες της εφαρμογής εκτός Μαρόκου βλέπουν τη Δυτική Σαχάρα και μια διακεκομμένη γραμμή πάνω στα αμφισβητούμενα σύνορά της, ενώ εκείνοι εντός Μαρόκου δεν τη βλέπουν».

Η Δυτική Σαχάρα είναι μια τεράστια, πλούσια σε ορυκτά πρώην ισπανική αποικία, η οποία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο, αλλά διεκδικείται εδώ και δεκαετίες από το Μέτωπο Πολισάριο, το εθνικό επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της αραβικής φυλής Σαχράουι, το οποίο τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της περιοχής και υποστηρίζεται από την Αλγερία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει στο παρελθόν καλέσει το Μαρόκο, το Μέτωπο Πολισάριο, την Αλγερία και τη Μαυριτανία να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους για την επίτευξη μιας ευρείας συμφωνίας για την αμφισβητούμενη περιοχή.

Ωστόσο, μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το ψήφισμα του συμβουλίου υποστήριξε ένα σχέδιο που αρχικά είχε παρουσιαστεί από το Ραμπάτ το 2007, σύμφωνα με το οποίο η Δυτική Σαχάρα θα απολάμβανε μια μορφή αυτονομίας υπό την αποκλειστική κυριαρχία του Μαρόκου.

Η Google χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία και για τον επίμαχο Κόλπο του Μεξικού, τον οποίο με προεδρικό διάταγμα ο πρόεδρος Τραμπ μετονόμασε σε «Κόλπο της Αμερικής» μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα της δεύτερης θητείας του. Οι χρήστες της εφαρμογής χαρτών της Google στο Μεξικό τον διαβάζουν με το παραδοσιακό του όνομα, ενώ εκείνοι στις ΗΠΑ με τη νέα ονομασία του.

