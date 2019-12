Επικός τελικός από τον Τσιτσιπά αλλά ο Ναδάλ κέρδισε στο νήμα

Επειτα από τρεις και πλέον ώρες, ο Ράφα Ναδάλ νίκησε 2-1 τον Στέφανο Τσιτσιπά, στον τελικό του Mubadala World Tennis Championship που έγινε το Σάββατο στο Αμπού Ντάμπι.

Ο έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι κερδίζοντας το πρώτο σετ με 7-6, αλλά στη συνέχεια ο Ισπανός γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε τα άλλα δύο με 7-5 και 7-6, με το σετ να έχει ένα δραματικό φινάλε υπέρ του Ναδάλ.

Ηταν η πέμπτη νίκη του Ναδάλ στο τουρνουά του Αμπού Ντάμπι, το οποίο δεν θα αλλάξει την παγκόσμια κατάταξη.

IT'S ALL OVER. 🏆

After over 3 hours, @RafaelNadal defeats Tsitsipas 6-7, 7-5, 7-6 to claim the title at @MubadalaWTC.#MWTC pic.twitter.com/j5b7ptm5Zw

— Tennis Channel (@TennisChannel) December 21, 2019