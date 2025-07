Επικοινωνία Δένδια-Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο οι αμυντικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Aμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Πιτ Χέγκσεθ είχε τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα που αφορούν τις στρατηγικ΄ές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών.

«Συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Δένδιας.

«Στο ανωτέρω πλαίσιο προσκάλεσα τον ομόλογό μου να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα» πρόσθεσε.

On a telephone conversation today with the Secretary of Defence of the United States Pete Hegseth @SecDef, we discussed further deepening the strategic defence relations between 🇬🇷-🇺🇸. In the aforementioned context, I invited my counterpart to visit Athens soon. pic.twitter.com/t6uixzBBtZ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2025