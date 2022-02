Επικοινωνία Δένδια με Νούλαντ – Συναντήσεις με Μεζονάβ και Λοτζ στο ΥΠΕΞ για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό

Τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου, ενώ ακολούθησε σειρά επαφών στην Αθήνα με τους πρέσβευτές των χωρών-μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με την ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ V.Nuland, συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ουκρανία – I held a phone call with #US @UnderSecStateP V.Nuland to discuss the situation in #Ukraine. pic.twitter.com/wQIAFJSVZa — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 25, 2022

Λίγες ώρες πριν την αναχωρήση του για τις Βρυξελλες και το έκτατο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο κ. Δένδιας είχε συνεργασία με τον γάλλο πρεσβευτή στην Αθήνα, Πατρίκ Μεζονάβ, στο υπουργείο Εξωτερικών, κατά την οποία συζητήθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία και στην ανατολική Μεσόγειο.

Συναντήθηκα με τον Πρέσβη της Γαλλίας P.Maisonnave, με τον οποίο συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ουκρανία & τις εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο – I met with #France Ambassador P.Maisonnave @GreeceMFA to discuss the situation in Ukraine & developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/E7JPDPzG7u — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 25, 2022

Ακολούθησε συνάντηση του κ. Δένδια στο ΥΠΕΞ και με τον βρετανό πρεσβευτή Μάθιου Λοτζ.

Με τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, M.Lodge, συζητήσαμε για τις εξελίξεις σε Ουκρανία, Ανατολική Μεσόγειο & Λιβύη – During a meeting today @GreeceMFA with #UK Ambassador @FCDOMJLodge, we discussed developments in #Ukraine, #EasternMediterranean & #Libya. pic.twitter.com/QeQFFb2HF7 — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 25, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε επίσης με τους πρεσβευτές της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της Εσθονίας, καθώς και με τους επιτετραμμένους της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Λόγω της αναχώρησής του για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, η συνάντηση με τον πρεσβευτή της Κίνας θα γινόταν με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Δεμίρη.

Πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας προήδρευσε σε δεύτερη σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συγκαλείται εκτάκτως (σε συνέχεια και της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ τη Πέμπτη) , προκειμένου οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ να συζητήσουν για την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην Ουκρανία μετά από τη ρωσική επίθεση και να συντονίσουν τις δράσεις τους για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

