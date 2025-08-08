Επικίνδυνη κλιμάκωση: Εγκρίθηκε η στρατιωτική κατάληψη της Γάζας

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την πλήρη στρατιωτική κατάληψη της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Είναι μια κρίσιμη και επικίνδυνη απόφαση που αντιβαίνει στις συστάσεις του ισραηλινού στρατού και αναμένεται να οδηγήσει τον σχεδόν διετή πόλεμο σε αχαρτογράφητα νερά, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργήσει κλίμα απομόνωσης του Ισραήλ καθώς η διεθνής κοινότητα έχει αυξήσει τις πιέσεις για παύση των εχθροπραξιών.

Μετά από δέκα ώρες διαβουλεύσεων, η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας υποστήριξε την πρόταση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάκτηση του κέντρου της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με μια δήλωση που εκδόθηκε λίγο πριν την αυγή από το γραφείο του.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο στρατός αναμένεται να προωθηθεί σε κεντρικές περιοχές του θύλακα, όπου πιστεύεται ότι η Χαμάς κρατά ισραηλινούς ομήρους και όπου ο στρατός έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει να επιχειρήσει μέχρι τώρα.

Ο στόχος, σύμφωνα με τη δήλωση, είναι να επιτευχθεί μια αποφασιστική νίκη επί της Χαμάς. Το σχέδιο επιτρέπει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Είναι πιθανό να χρειαστούν τουλάχιστον μερικές ημέρες για να κληθούν οι εφεδρικές δυνάμεις, να πραγματοποιηθούν οι στρατιωτικές μετακινήσεις για την εισβολή και να δοθεί χρόνος για την αναγκαστική εκκένωση δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τις νέες περιοχές των μαχών.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων ο αφοπλισμός της Χαμάς, η επιστροφή και των 50 ομήρων, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ο έλεγχος της ασφάλειας της περιοχής από το Ισραήλ και η δημιουργία μιας εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που δεν θα περιλαμβάνει ούτε τη Χαμάς ούτε την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι έχει ήδη κατακτήσει περίπου το 75% της Γάζας. Η παράκτια λωρίδα που εκτείνεται από την πόλη της Γάζας στο βορρά έως τη Χαν Γιουνίς στο νότο είναι η κύρια περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ. Πολλοί από τους δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στην περιοχή, έχουν στριμωχτεί σε σκηνές, πρόχειρα καταλύματα και διαμερίσματα σε αυτές τις περιοχές.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αγνοώντας τις συμβουλές του ισραηλινού στρατού και τις προειδοποιήσεις ότι η επέκταση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους που κρατούνται εκεί.

Eκανε αυτές τις δηλώσεις σε συνέντευξη στο Fox News πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας. Oταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα καταλάβει ολόκληρη τη Γάζα, απάντησε: «Αυτή είναι η πρόθεσή μας».

Ο Νετανιάχου είπε ότι η κίνηση αυτή θα «εγγυηθεί την ασφάλειά μας», θα απομακρύνει τη Χαμάς από την εξουσία και θα επιτρέψει τη μεταβίβαση της πολιτικής διοίκησης της Γάζας σε άλλο φορέα.

«Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας και τον λαό της Γάζας από τον φρικτό τρόμο της Χαμάς», είπε. Υπονόησε πάντως πως δεν ενδιαφέρεται να διατηρήσει μόνιμο έλεγχο σε ολόκληρο τον θύλακα. «Δεν θέλουμε να τον κρατήσουμε», ανέφερε. «Δεν θέλουμε να τον κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως κυβερνητικό όργανο. Θέλουμε να τον παραδώσουμε στις αραβικές δυνάμεις».

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έχει αντιταχθεί στο σχέδιο πλήρους κατάληψης της Γάζας, εκφράζοντας ανησυχίες για την εξάντληση και την φυσική κατάσταση των εφέδρων, καθώς και για το γεγονός ότι ο στρατός θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης των Παλαιστινίων.

Η στρατιωτική ηγεσία θα προτιμούσε μια νέα εκεχειρία αντί για εντατικοποίηση των μαχών, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στους New York Times.

Ωστόσο, η πλειοψηφία του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας θεώρησε ότι οι εναλλακτικές προτάσεις που υπέβαλε ο στρατός δεν θα οδηγούσαν στην ήττα της Χαμάς ή στην απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τη δήλωση του γραφείου του Νετανιάχου.

