Επιδρομές εποίκων στη Δυτική Οχθη μετά τους φόνους Ισραηλινών

Επιθέσεις σε παλαιστινιακές πόλεις στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη εξαπέλυσαν οι ισραηλινοί έποικοι την Τετάρτη, μία ημέρα μετά τη δολοφονία τεσσάρων Ισραηλινών από ενόπλους της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, κοντά σε εβραϊκό οικισμό.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον ένας Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του στην Τουρμουσάγια, μια από τις πόλεις στις οποίες επιτέθηκαν οι οργισμένοι Ισραηλινοί. «Ενας μάρτυρας έφθασε στο (ιατρικό κέντρο) της Τουρμουσάγια αφότου επλήγη από σφαίρα στο στήθος» ανακοίνωσε.

Πλάνα από βίντεο στην Τουρμουσάγια, μια εύπορη πόλη κοντά στη Ραμάλα, δημοφιλή στους ευκατάστατους Παλαιστινίους, έδειχναν αυτοκίνητα να φλέγονται και σύννεφα πυκνού καπνού να καλύπτουν τον ουρανό.

Ο Λάφι Αντίιμπ, δήμαρχος του χωριού Τουρμούς Αγιά, κατήγγειλε ότι «περίπου 400 έποικοι» πυροβόλησαν κατοίκους, καθώς και ότι πυρπόλησαν σπίτια και αυτοκίνητα.

Home ablaze. Property destroyed. Armed settlers running free.

This is no loss of control: pogroms have been happening on loop, planned openly online. The IDF could stop these attacks if they chose to. It may be unstated, but this is Israeli policy in action in the West Bank. pic.twitter.com/HyNfLpZgHX

— Breaking the Silence (@BtSIsrael) June 21, 2023