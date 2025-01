Επέστρεψε στην Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα «Υδρα»

Στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Aspides», για την προστασία του θαλασσίου εμπορίου από τις επιθέσεις των Χούθι, στην Ερυθρά Θάλασσα, συμμετέχει ξανά η φρεγάτα «Υδρα», η οποία απέπλευσε στις 7 Ιανουάριου από την Ελλάδα.

Στο πλοίο επιβαίνουν 200 άτομα πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων 18 ατόμων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αποστολή στην Ερυθρά Θάλλασα για 90 ημέρες, σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

«Καλωσορίζουμε την “HS HYDRA” και το πλήρωμά της, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αποστολή μας υποστηρίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε όλη την περιοχή λειτουργίας» αναφέρει σε ανάρτησή της η EUNAVFOR ASPIDES, τονίζοντας ότι παραμένει «δεσμευμένη να προασπίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, να προστατεύει τις ζωές των ναυτικών και τα παγκόσμια κοινά αγαθά».

