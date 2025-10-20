Επεσε νεκρός από μαχαιριές έξω από κλαμπ στο Περιστέρι

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε τα ξημερώματα 37χρονος έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Αμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματα του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για το φονικό επεισόδιο, όλα έγιναν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στο Μπουρνάζι, όταν ο 37χρονος δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και βγήκε έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου διασκέδαζε, για να μιλήσει με κάποιον.

Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο, με χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιά.

Λίγη ώρα αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

