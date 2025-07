Επεσε από τον… Αρη και έπιασε 5 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία [βίντεο]

Ενα «απίστευτα σπάνιο» θραύσμα από τον πλανήτη Αρη, το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη, πουλήθηκε έναντι 4,3 εκατ. δολαρίων (περίπου 3,2 εκατ. λίρες) σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Ο μετεωρίτης, γνωστός ως NWA 16788, ζυγίζει 24,5 κιλά και έχει μήκος σχεδόν 38 εκατοστά, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Ανακαλύφθηκε σε απομακρυσμένη περιοχή του Νίγηρα τον Νοέμβριο του 2023 και είναι κατά 70% μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο τμήμα του Αρη που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει ο οίκος, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Οι μετεωρίτες είναι απομεινάρια από βράχους που επιβιώνουν μετά την είσοδο ενός αστεροειδούς ή κομήτη στην ατμόσφαιρα της Γης. Ο οίκος Sotheby’s τον περιέγραψε ως έναν κοκκινωπό-καφέ βράχο, «απίστευτα σπάνιο». Μόνο περίπου 400 αρειανοί μετεωρίτες έχουν εντοπιστεί στη Γη.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του Aρη που υπάρχει στον πλανήτη μας. Οι πιθανότητες να φτάσει από εκεί έως εδώ είναι αστρονομικά μικρές», δήλωσε η Κασάντρα Χάτον, αντιπρόεδρος επιστημών και φυσικής ιστορίας του Sotheby’s, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

«Θυμηθείτε ότι περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. Είναι απίστευτη τύχη που έπεσε σε στεριά και όχι στον ωκεανό, ώστε να μπορέσουμε να το βρούμε», πρόσθεσε.

Η ταυτότητα του νέου ιδιοκτήτη παραμένει άγνωστη, καθώς η συναλλαγή καλύπτεται από εμπιστευτικότητα. Σύμφωνα με το Sotheby’s, με την προσθήκη φόρων και τελών, η τελική τιμή του βράχου έφτασε τα 5,3 εκατ. δολάρια.

Στην ίδια δημοπρασία, η οποία περιλάμβανε πάνω από 100 αντικείμενα, σκελετός κερατόσαυρου από την ύστερη Ιουράσια περίοδο πουλήθηκε για 26 εκατ. δολάρια, ενώ κρανίο παχυκεφαλόσαυρου πωλήθηκε έναντι 1,4 εκατ. δολαρίων.

Sotheby’s has unveiled the largest Martian meteorite ever recovered on Earth, a 54-pound specimen known as NWA 16788, expected to fetch up to $4 million ahead of an auction in New York pic.twitter.com/z5tUMnt0hH

— Reuters Science News (@ReutersScience) July 8, 2025