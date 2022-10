«Επεσαν» χιλιάδες λογαριασμοί στο Instagram – Τι συμβαίνει (πάλι;)

Προβλήματα σύνδεσης με το Instagram αντιμετωπίζουν οι χρήστες της εφαρμογής, ορισμένοι από τους οποίους ανέφεραν λογαριασμούς που έχουν ανασταλεί ή δεν μπορούν να εντοπιστούν, με την εταιρεία να τονίζει ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος.

«Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε δυσκολία πρόσβασης στον λογαριασμό σας στο Instagram», εξήγησε το τμήμα επικοινωνίας της θυγατρικής Meta στον λογαριασμό της στο Twitter. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε», έγραψε, με το χάσταγκ #instagramdown να γίνεται σε λίγη ώρα πρώτο τρεντ στο twitter.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

