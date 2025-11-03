Επεκτείνονται οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια – «Χτενίζουν» την Κρήτη οι Αρχές

Επεκτείνονται οι αστυνομικές έρευνες για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς οι Aρχές αναζητούν τα τρία αδέλφια που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και σε σπίτια συγγενών και πιθανά καταφύγια σε άλλους νομούς της Κρήτης, με στόχο τον εντοπισμό των καταζητούμενων.

Το πρωί πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών αδελφών, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, συνελήφθη ένας από τους ιδιοκτήτες για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ένα πιστόλι των 9 mm, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη συμπλοκή.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν βρει καταφύγιο τα τρία αδέλφια ή άλλα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Oπως τόνισε, οι έρευνες θα επεκταθούν σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, σε ορεινά καταφύγια και σε απομονωμένες τοποθεσίες, μέχρι να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Η κατάσταση στα Βορίζια παραμένει τεταμένη, καθώς και οι δύο οικογένειες που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση βρίσκονται σε κατάσταση έντονης οργής, γεγονός που καθιστά την περιοχή εξαιρετικά εύφλεκτη.

Για τον λόγο αυτό, η αστυνομία έχει αυξήσει την παρουσία της με ισχυρές δυνάμεις τοπικών υπηρεσιών και της ΕΚΑΜ, που ελέγχουν διαρκώς την περιοχή και κάθε ύποπτη κίνηση.

Την ίδια ώρα, στο Ηράκλειο, αναμένεται νέα σύσκεψη υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματικών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα έως τώρα στοιχεία και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης και τη σύλληψη των δραστών.

Στο μεταξύ, η κηδεία του 39χρονου, που σκοτώθηκε στη συμπλοκή, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ ανάλογα μέτρα θα εφαρμοστούν και για την κηδεία, της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, στα Χανιά.

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό Χανίων από τις 12.00 και η εξόδιος ακολουθία θα ψάλλει στις 14.00 και θα ακολουθήσει η ταφή.

Στην κηδεία της 56 Χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, μέλη και από τις δύο οικογένειες έχουν επικοινωνήσει με γνωστούς ποινικολόγους του Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν χειριστεί σοβαρά κακουργήματα στο παρελθόν.

Ωστόσο, όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση τόσο για τη μια οικογένεια όσο και για την άλλη. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθούν και τα εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια.

Ζαχαράκη: Μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία στα Βορίζια

Τη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στην περιοχή των Βοριζίων, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η λειτουργία των σχολείων θα αποκατασταθεί την ερχόμενη Τετάρτη ή την Πέμπτη.

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα», ανέφερε η υπουργός και υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας» για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο καθώς είναι παιδιά «ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας».

«Υπάρχει και ένα αίσθημα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό, που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοί μας», σημείωσε.

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας θα μετακινηθεί στο χωριό ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μαζί με ομάδα ψυχολόγων που υπηρετούν στην περιοχή αλλά και με δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά. Μάλιστα, σημείωσε ότι εάν κριθεί αναγκαίο, θα μεταβεί και η ίδια στην περιοχή.

