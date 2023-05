Επεισόδια στο Κόσοβο – Σε μάχιμη ετοιμότητα οι σερβικές ένοπλες δυνάμεις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς έθεσε τις σερβικές ένοπλες δυνάμεις σε επίπεδο μάχιμης ετοιμότητας το μεσημέρι της Παρασκευής και διέταξε την μετακίνηση μονάδων του στρατού προς τα διοικητικά σύνορα με το Κόσοβο, σύμφωνα με τη σερβική δημόσια τηλεόραση.

Ο σέρβος πρόεδρος έδωσε την εντολή διότι στο βόρειο Κόσοβο επικρατεί ένταση λόγω της προσπάθειας του σερβικού πληθυσμού σε τέσσερις πόλεις να αποτρέψει την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες δημάρχους.

Συγκεκριμένα, στις πόλεις Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβέτσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ ήχησαν οι σειρήνες το μεσημέρι και σέρβοι πολίτες δημιούργησαν κλοιό γύρω από τις εισόδους των κτιρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης εμποδίζοντας την είσοδο των νέων δημάρχων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις πόλεις αυτές με εντολή «να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών».

Στην πόλη Ζβέτσαν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κατάφερε να απωθήσει τους Σέρβους και εισήλθε στο κτίριο. Στα επεισόδια, κάηκαν αυτοκίνητα.

Παράλληλα, περίπου 10.000 Σέρβοι από το Κόσοβο μετέβησαν με λεωφορεία στο Βελιγράδι για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση υποστήριξης του Βούτσιτς που διοργανώνει το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα.

❗️ Serbian President Vucic put the army on maximum alert because of the situation in Kosovo, where clashes with Pristina special forces began. pic.twitter.com/Ucnwggodh3

— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2023