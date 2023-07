Eνθουσίασε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στην πρώτη συναυλία του στην Ελλάδα μετά από οκτώ χρόνια

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Terra Vibe Park, στη Μαλακάσα, για να απολαύσει, στο πλαίσιο του Rockwave Festival, τον Ρόμπι Γουίλιαμς το βράδυ του Σαββάτου.

Ο βρετανός σούπερ σταρ της ποπ ανέβηκε σε ελληνική σκηνή μετά από oκτώ ολόκληρα χρόνια για να γιορτάσει την πρώτη εικοσιπενταετία του στη μουσική σκηνή με μια εντυπωσιακή συναυλία διάρκειας 90 λεπτών. Ερμήνευσε σχεδόν όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, όπως τα «Let Me Entertain You», «Angels», «Feel» κ.ά, ενώ στο «Me and My Monkey» επεφύλαξε μια σπάνια α-καπέλα εκτέλεση.

Ωστόσο, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να μάθουν και για διάφορες πτυχές της ζωής του. Ο σταρ συνομίλησε με το κοινό του, μη διστάζοντας να αναφερθεί στη μάχη του με την κατάθλιψη, τα ναρκωτικά, αλλά και τους ανθρώπους που τον «έσωσαν»: τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους.

Το κοινό τον αποθέωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, τόσο για την ερμηνεία όσο και για τη σκηνική του παρουσία. Ο τραγουδιστής δεν είχε ξαναβρεθεί στην Ελλάδα μετά το 2015, όταν και είχε εμφανιστεί επίσης στη σκηνή του TerraVibe.

Η μοναδική διαφορά που παρατήρησαν οι θαυμαστές του ήταν ότι του έλειπε εκείνη η αστείρευτη ενέργεια που είχε κάποτε επί σκηνής. Αλλωστε, ο ίδιος έχει αναφερθεί στη long Covid που τον ταλαιπωρεί. Πρόσφατα, μάλιστα, είχε διακόψει συναυλία του στην Ολλανδία για αυτόν τον λόγο.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον τίμησε με την παρουσία του.

Κάτω από μια σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε, έγραψε: «Ελλάδα, ευχαριστώ για χθες το βράδυ. Ηταν όμορφα. Σε αγαπώ, Ρομπ».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News