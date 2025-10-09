Εντεκα νέα στοιχεία στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας

Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει και να προστατεύει τη ζώσα μνήμη και τα ήθη που συνθέτουν τον πολιτιστικό της παλμό. Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την ένταξη έντεκα νέων στοιχείων στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης της UNESCO (2003) .

Από τις φωτιές των «Κέδρων» στη Φυτειά Ημαθίας έως τον χορό της «Γκαχελώνας» στη Μακεδονία και τη γεύση της σκοπελίτικης φάβας, η Ελλάδα υφαίνει ξανά τον καμβά της ζώσας μνήμης της.

Η σύνταξη και η επεξεργασία των νέων εγγραφών πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με τη συνεργασία των κοινοτήτων και των φορέων που φέρουν ζωντανά αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού μας.

«Η εγγραφή των έντεκα νέων στοιχείων αναδεικνύει την πολιτιστική πολυφωνία των ελληνικών κοινοτήτων, ενδυναμώνοντας τη συλλογική μνήμη και την ιστορική συνέχεια» τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Σημείωσε, ακόμα, ότι η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί «τρόπο ζωής, αντίληψης και συμμετοχής στην κοινότητα», επισημαίνοντας τη σημασία της ως «ενεργού πεδίου εκπαίδευσης και διαγενεακής ανταλλαγής» .

Σύμφνα με το ΥΠΠΟ, η εγγραφή των έντεκα αυτών στοιχείων έρχεται να ενισχύσει το πολύχρωμο μωσαϊκό της ελληνικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου κάθε έθιμο, τέχνη και γεύση αφηγείται μια ζωντανή ιστορία.

Δεν πρόκειται απλώς για μνήμες του παρελθόντος, αλλά για τρόπους ζωής που συνεχίζουν να εμπνέουν, να ενώνουν και να ανανεώνουν τη συλλογική ταυτότητα των κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα.

Οι νέες εγγραφές

1. Κέδαρα, Φυτειά Ημαθίας

Χριστουγεννιάτικο έθιμο που τελείται στις 23 Δεκεμβρίου, όταν οι κάτοικοι ανάβουν μεγάλη φωτιά από κλαδιά κέδρων και στήνουν χορό γύρω της, με κρασί, τραγούδι και παραδοσιακά εδέσματα.

2. Υφαντική τέχνη τσακώνικων κιλιμιών, Τυρός Αρκαδίας

Η οικογένεια Ψαρρολόγου–Ροδοπούλου συνεχίζει μια παράδοση τριών γενεών στην ύφανση τσακώνικων κιλιμιών, χρησιμοποιώντας τον όρθιο αργαλειό και τεχνικές που μεταδίδονται βιωματικά από μητέρα σε κόρη.

3. Μπάμπιντεν Πετρούσσας, Δράμα

Τριήμερη γιορτή στις 6–8 Ιανουαρίου, με πομπές, μεταμφιέσεις, μουσική και χορούς, που αναδεικνύει την τοπική παράδοση και το πνεύμα της κοινότητας.

4. Λαζαρούδια Ροδαυγής, Άρτα

Παραμονή του Λαζάρου, μικροί και μεγάλοι τραγουδούν τα παραδοσιακά τραγούδια του Λαζάρου, κρατώντας ζωντανό ένα από τα πιο τρυφερά πασχαλινά έθιμα.

5. Χορός της Γκαχελώνας, Μικρόκαστρο Βοΐου Κοζάνης

Ανδρικός, σκωπτικός χορός της Πρωτοχρονιάς, χωρίς μουσικά όργανα, όπου η θεατρικότητα και το χιούμορ κυριαρχούν.

6. Σινιώτικος χορός, Κέρκυρα

Παραδοσιακός συρτός των Σινιών, χορεύεται σε κύκλο με έμφαση στις επιδέξιες κινήσεις του πρωτοχορευτή.

7. Αργείτικο Καρναβάλι, Άργος Ορεστικό Καστοριάς

Τριήμερη διονυσιακή γιορτή που ξεκινά την Παραμονή Πρωτοχρονιάς και κορυφώνεται με το δρώμενο της «Πατερίτσας», ένα από τα αρχαιότερα καρναβάλια της χώρας.

8. Αγγειοπλαστική παράδοση οικογένειας Ανετόπουλου, Μαλάκι Βόλου

Τέσσερις γενιές αγγειοπλαστών συνθέτουν την ιστορία της κεραμικής τέχνης στον Βόλο, διατηρώντας την τεχνική και την αισθητική της λαϊκής δημιουργίας.

9. Καλλιέργεια και επεξεργασία δαμάσκηνου Αζάν, Σκόπελος

Το σκοπελίτικο μαύρο δαμάσκηνο, προϊόν με παράδοση αιώνων, έχει διαμορφώσει την τοπική οικονομία και τα ήθη, αποτελώντας παράδειγμα βιώσιμης αγροτικής κληρονομιάς.

10. Εμποροπανήγυρις Άργους Ορεστικού

Ενα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα πανηγύρια των Βαλκανίων, με ιστορία που φτάνει έως τον 17ο αιώνα και συγκεντρώνει εμπόρους και επισκέπτες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

11. Ο κύκλος της φάβας στη νησιωτική Ελλάδα

Από τη Σαντορίνη ως τη Λέρο, η φάβα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νησιωτικής διατροφής και συμβολίζει τη συνέχεια της τοπικής κουζίνας και καλλιέργειας μέσα στους αιώνες.

