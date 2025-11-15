Εντείνονται οι φόβοι στη Wall Street για φούσκα ΑΙ

Οι φόβοι για το ενδεχόμενο μιας νέας φούσκας στο πεδίο τεχνολογίας, αυτή τη φορά γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, επιστρέφουν δυναμικά στη Wall Street, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, η πτώση της Πέμπτης (13.11) άφησε έντονο αποτύπωμα στους δείκτες, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που πρωταγωνιστούν στο «AI boom», την ώρα που οι προσδοκίες για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων υποχωρούν απότομα.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε την Πέμπτη πτώση άνω του 2,3%, καταγράφοντας απώλειες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η πτώση δεν περιορίστηκε σε επιμέρους τίτλους, αλλά «χτύπησε» το σύνολο των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων. Οπως αναφέρει η Telegraph, ολόκληρος ο κλάδος τεχνολογίας έχασε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το επενδυτικό κοινό επανεκτίμησε τους κινδύνους που συνδέονται τόσο με τις αποτιμήσεις όσο και με τη νομισματική πολιτική.

Η Nvidia, η κορυφαία εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία 4,5 τρισ. δολάρια, κατέγραψε απώλειες άνω των 150 δισ. δολαρίων, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 3,6%. Παρόμοια ήταν η εικόνα και για την Tesla του Ελον Μασκ, η οποία έχασε περίπου 160 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, καθώς η μετοχή της βρέθηκε στο -10%. Η Oracle υποχώρησε κατά 5%, ενώ η πίεση απλώθηκε σε ολόκληρο το τεχνολογικό ταμπλό.

Η κατρακύλα των τεχνολογικών μετοχών συμπαρέσυρε και την ευρύτερη αγορά. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε την Πέμπτη κατά 1,7%, με τα χειρότερα αποτελέσματα να τα καταγράφει η Disney, η οποία είδε τη μετοχή της να χάνει 8% έπειτα από τα οικονομικά της αποτελέσματα που απογοήτευσαν τους επενδυτές. Το ίδιο αρνητικό κλίμα επικράτησε και στον Dow Jones, που βρέθηκε στο -1,65%.

Οι ανησυχίες δεν περιορίστηκαν μόνο στις μετοχές. Ακόμη και το Bitcoin, που συχνά εμφανίζει ανοδική τάση σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας, βρέθηκε υπό πίεση, πέφτοντας σχεδόν κατά 3% και αγγίζοντας τα 98.072 δολάρια – το χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Μαΐου.

Η αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική επιτοκίων της Fed αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες πίεσης. Η Telegraph σημειώνει ότι οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον βαθιά διχασμένοι σχετικά με το αν η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Ενώ μόλις πριν από δύο εβδομάδες η πιθανότητα αυτή ξεπερνούσε το 90%, σήμερα οι αγορές τη διακρίνουν μόλις στο 50%, λόγω του κενού κρίσιμων οικονομικών δεδομένων.

Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ για 43 μέρες έχει οδηγήσει σε αναστολή ή ακόμη και οριστική ακύρωση βασικών στατιστικών δημοσιεύσεων. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επισήμανε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής κινούνται στα τυφλά, καθώς το κλείσιμο του Bureau of Labor Statistics (της στατιστικής υπηρεσίες των ΗΠΑ) αφήνει τη χώρα χωρίς σαφή εικόνα των δεδομένων για την απασχόληση και τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, μια σειρά από αξιωματούχους της Fed έχουν υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα πιο προσεκτικό τόνο, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε κίνηση χαλάρωσης της πολιτικής πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή. Οπως ανέφερε στην Telegraph ο Κρίσνα Γκούα, ο επικεφαλής επί της στρατηγικής για τις κεντρικές τράπεζες στην Evercore ISI, τα τελευταία δεδομένα «διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» ότι θα υπάρξει τελικά μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο «φάντασμα» που πλανάται πάνω από τη Wall Street είναι ο φόβος ότι η κερδοσκοπική έξαρση που συνόδευσε την έκρηξη της ΤΝ ενδέχεται να έχει δημιουργήσει μια νέα «φούσκα». Οι υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για τη δύναμη της ΤΝ να αναδιαμορφώσει ολόκληρους κλάδους, σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις των εταιρειών της Silicon Valley να επενδύσουν τρισεκατομμύρια σε data centers, υποδομές και ενέργεια, τροφοδοτούν την ανησυχία μεταξύ των επενδυτών.

Το καμπανάκι του… «The Big Short»

Η Telegraph επισημαίνει ότι οι αμφιβολίες αυτές φούντωσαν την Πέμπτη, όταν έγινε γνωστό πως ο Μάικλ Μπάρι –ο διάσημος επενδυτής που προέβλεψε την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων το 2008, όπως αποτυπώθηκε στην ταινία «The Big Short»– κλείνει το hedge fund του. Σε επιστολή προς επενδυτές, ο Μπάρι σημείωσε: «Οι εκτιμήσεις μου για τις αξίες των τίτλων δεν ευθυγραμμίζονται πλέον, και δεν έχουν ευθυγραμμιστεί εδώ και καιρό, με την πορεία των αγορών». Η δήλωση αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ακόμη ένα προειδοποιητικό σήμα ότι η αγορά μπορεί να βρίσκεται σε σημείο υπερθέρμανσης.

Συνολικά, η εικόνα μιας αγοράς που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις, πολιτική αβεβαιότητα και την εκρηκτική δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονης νευρικότητας. Παρότι η ΤΝ παραμένει για πολλούς η πιο υποσχόμενη τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών, η Wall Street φαίνεται να διανύει μια φάση όπου οι προσδοκίες συγκρούονται με την πραγματικότητα των αριθμών. Και αυτό, σύμφωνα με την Telegraph, κάνει ολοένα και περισσότερους αναλυτές να αναρωτιούνται αν η αγορά βρίσκεται στην αρχή μιας διόρθωσης ή μπροστά σε μια νέα, πολύ μεγαλύτερη αναταραχή.

