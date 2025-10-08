126
Ο Βασίλης Μπισμπίκης βλοσυρός κατά την προσέλευσή του στο δικαστήριο | ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Ενοχος για το τροχαίο στη Φιλοθέη ο Μπισμπίκης – χρηματική ποινή €7.000

Ο ηθοποιός άσκησε έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου και αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις

Protagon Team Protagon Team 8 Οκτωβρίου 2025, 15:24
Ενοχος, αλλά χωρίς να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης, παρά μόνο χρηματική ποινή ύψους 7.000, κρίθηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο και τις ζημιές που προκάλεσε προ ημερών (27.9) σε σταυθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Την ενοχή του είχε ζητήσει νωρίτερα και η εισαγγελέας, ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα ελαφρυντικά που είχε ζητήσει να του αναγνωριστούν ο συνήγορός του: πρότερος έντιμος βίος και προσφορά στον Πολιτισμό…

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έδρα δεν επέβαλε στον  ηθοποιό  ποινή φυλάκισης, αναγνωρίζοντας ότι προέβη τελικά στις δέουσες ενέργειες, δεν κρύφτηκε, ούτε και προσπάθησε να αποφύγει τις αναλογούσες ευθύνες.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης άσκησε έφεση και αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ποινή που του είχε επιβληθεί (μέχρι το Αυτόφωρο) ήταν 1.200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα…

