Ενοχος για το τροχαίο στη Φιλοθέη ο Μπισμπίκης – χρηματική ποινή €7.000

Ενοχος, αλλά χωρίς να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης, παρά μόνο χρηματική ποινή ύψους 7.000, κρίθηκε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο και τις ζημιές που προκάλεσε προ ημερών (27.9) σε σταυθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Την ενοχή του είχε ζητήσει νωρίτερα και η εισαγγελέας, ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα ελαφρυντικά που είχε ζητήσει να του αναγνωριστούν ο συνήγορός του: πρότερος έντιμος βίος και προσφορά στον Πολιτισμό…

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η έδρα δεν επέβαλε στον ηθοποιό ποινή φυλάκισης, αναγνωρίζοντας ότι προέβη τελικά στις δέουσες ενέργειες, δεν κρύφτηκε, ούτε και προσπάθησε να αποφύγει τις αναλογούσες ευθύνες.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης άσκησε έφεση και αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ποινή που του είχε επιβληθεί (μέχρι το Αυτόφωρο) ήταν 1.200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα…

