Ενοχλημένοι οι Τούρκοι από το P-TEC στην Αθήνα: «Πάνε να μας βγάλουν εκτός με τον Παπασταύρου»

Η ταυτόχρονη παρουσία στην Αθήνα 25 υπουργών Ενέργειας χωρών από αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού – ανάμεσά τους και τρεις Αμερικανοί (εδώ)- στο πλαισιο της Συνόδου του P-TEC, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, δεν έμεινε, όπως ήταν επόμενο, απαρατήρητη στην Τουρκία, όπου σχολιαστές έσπευσαν να διακρίνουν απόπειρα απομόνωσης της Αγκυρας από τα τεκταινόμενα στο ενεργειακό πεδίο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Παραλείποντας εσκεμμένα το βασικό αντικείμενο της Υπουργικής Διάσκεψης και των σχεδίων εν γένει για την αναδιαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στην περιοχή, ήτοι την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο (δείτε και τις σχετικές δηλώσεις του υπουργού κάτω) – στο οποίο παραμένει αγκιστρωμένη και εξαρτώμενη η γείτων, παρά τις προτροπές Τραμπ περί του αντιθέτου στην πρόσφατη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο- οι σχολιαστές της τουρκικής τηλεόρασης χαρακτήρισαν τη Σύνοδο της ΑΘήνας«κομβική για την ενεργειακή ισορροπία της περιοχής», επισημαίνοντας ότι η Αγκυρα δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη απομόνωσης.

Οπως μεταδίδει ο ανταποκριτκής του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής« στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική τηλεόραση προέβαλε πλάνα από δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, για να αναδείξει ότι «η Ελλάδα επιχειρεί, μέσω του κ. Παπασταύρου, να αποκλείσει την Τουρκία από τα ενεργειακά της περιοχής».

Ανάμεσα στις χώρες που δίνουν το παρών στην P-TEC, οι ΗΠΑ, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας χωρίς την Τουρκία, περιγράφεται στο σχετικό ρεπορτάζ, όπου γίνεται ειδική αναφορά στα δύο μεγάλα project: τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), που ενώνει τα δίκτυα Νότου–Βορρά με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου, το οποίο όπως επισημαίνεται, «αποκλείει έμπρακτα την Τουρκία από τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική».

«Η Τουρκία μένει εκτός όλων των σχεδιασμών και αυτό δεν είναι τυχαίο», παρατήρησε τούρκος δημοσιογράφος, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε αντιταχθεί και στον αγωγό EastMed για τους ίδιους λόγους.

Η Αθήνα, από την πλευρά της -υπογράμμίζεται- ετοιμάζεται να υποδεχθεί 25 υπουργούς Ενέργειας και περισσότερους από 400 αξιωματούχους από Ευρώπη και Αμερική και αυτό που προκύπτει είναι ότι το ενεργειακό συνέδριο της Αθήνας δεν θα είναι απλώς μια τεχνική συνάντηση, αλλά ένα σαφές γεωπολιτικό μήνυμα ισχύος.

Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφωτής – έρχονται συμφωνίες-έκπληξη

Σε δηλώσεις του στο EPTnews τη Δευτέρα ο… ενοχλητικός για τους γείτονες, υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, θέλησε να σημειώσει ενόψει της διοργάνωσης του P-TEC στην Αθήνα, ότι η παρουσία των αμερικανών αξιωματούχων αποτελεί «μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική κυβέρνηση και δείχνει τη σημασία της χώρας ως ενεργειακού κόμβου.

«Η Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και σχέδιο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνει την ενεργειακή στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο υπουργός, γνωστοποιώντας μεταξύ άλλων ότι στο πλαίσιο της Συνόδου θα υπάρξουν συζητήσεις για νέες επενδύσεις σε αγωγούς και σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν νέες συμφωνίες στις 7 Νοεμβρίου.

«Είμαστε πολύ κοντά να δούμε συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν θετικά, με αμερικανική συμμετοχή στον ενεργειακό τομέα», ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του στη συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας στη δημόσια τηλεόραση.

Αναφερόμενος στις υποδομές, ο υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα διαθέτει τη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, ενώ εξετάζεται η δημιουργία και τρίτου σταθμού LNG, για να υπογραμμίσει ότι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η πολιτική σταθερότητα και η φιλική στάση προς τις επενδύσεις την καθιστούν «ιδανικό δίαυλο για τη ροή αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη».

Οσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι οι σεισμικές έρευνες έχουν ολοκληρωθεί και η κυβέρνηση επιδιώκει να επισπεύσει τις διαδικασίες για γεωτρήσεις:

«Δεν μπορώ να πω αν θα χρειαστούν 4, 5 ή 6 χρόνια, αλλά είναι κυρίαρχη προτεραιότητα για εμάς να αξιοποιήσουμε τον φυσικό μας πλούτο», διεμήνυσε ο κ. Παπασταύρου.

Στην αναφορά του στα ενεργειακά καλώδια διασύνδεσης με την Αίγυπτο και την Κύπρο, ο υπουργός έκανε λόγο για έργα «οραματικά αλλά απολύτως αναγκαία».

«Η ενέργεια που θα έρθει από την Αίγυπτο είναι αιολική και θα συμβάλει στην παροχή άφθονης και φθηνής ενέργειας, που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε, ενώ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εκτίμησε ότι «έπειτα δύο χρόνια στασιμότητας υπάρχει πλέον πρόοδος, καθώς «οι άδειες μεταβιβάστηκαν και οι δύο πλευρές δείχνουν πρόθεση επίλυσης των εκκρεμοτήτων».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News