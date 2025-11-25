Ενισχυμένοι έλεγχοι και νέο ψηφιακό σύστημα για ασφαλή παιχνίδια στην ευρωπαϊκή αγορά

Με στόχο να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των μη ασφαλών παιχνιδιών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά και να ενισχυθεί η προστασία των παιδιών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη ένα από τα αυστηρότερα συστήματα παγκοσμίως, επικίνδυνα παιχνίδια εξακολουθούν να εντοπίζονται συχνά: το 2024 αποτέλεσαν τη δεύτερη συχνότερη κατηγορία προϊόντων που δηλώθηκαν στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, με το 15% των αναφορών να αφορά παιχνίδια, σχεδόν οι μισές εκ των οποίων σχετίζονται με επικίνδυνα χημικά συστατικά.

Οι νέοι κανόνες έρχονται ως απάντηση στη ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών αγορών, πολλές από τις οποίες πραγματοποιούνται από τρίτες χώρες, αλλά και στην ολοένα μεγαλύτερη ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στα παιχνίδια. Οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη θα διαθέτουν μεταβατική περίοδο 4,5 ετών για να προσαρμοστούν.

Κεντρικό στοιχείο του νέου κανονισμού είναι η καθολική απαγόρευση μιας σειράς επικίνδυνων χημικών ουσιών, πέραν εκείνων που ήδη απαγορεύονταν. Εκτός από τις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, απαγορεύονται πλέον και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες, ουσίες που βλάπτουν το αναπνευστικό, προκαλούν ευαισθητοποίηση του δέρματος ή είναι τοξικές για άλλα όργανα, ενώ θεσπίζεται πλήρης απαγόρευση στις PFAS – τα λεγόμενα «παντοτινά χημικά» – και στους πιο επικίνδυνους τύπους δισφαινολών.

Για τα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των τριών ετών ή που έρχονται σε επαφή με το στόμα, απαγορεύονται επίσης οι αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες.

Πριν από τη διάθεση ενός παιχνιδιού στην αγορά, οι κατασκευαστές θα πρέπει να πραγματοποιούν ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνων, ελέγχοντας χημικές, φυσικές, μηχανικές και ηλεκτρικές παραμέτρους, την ευφλεκτότητα, την υγιεινή και τυχόν ραδιενέργεια. Επιπλέον, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη την αυξημένη ευαλωτότητα των παιδιών, καθώς και πιθανούς κινδύνους για την ψυχική υγεία που σχετίζονται με τα ψηφιακά παιχνίδια.

Μια ακόμη σημαντική καινοτομία αποτελεί η θέσπιση ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος για όλα τα παιχνίδια, ένα εργαλείο που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας και θα επιτρέπει την παρακολούθηση του προϊόντος από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Το ψηφιακό διαβατήριο – στο οποίο οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω QR code- θα διευκολύνει σημαντικά τους τελωνειακούς ελέγχους, που είναι κρίσιμοι, δεδομένου ότι το 2023 στην ΕΕ εισήχθησαν παιχνίδια αξίας 6,5 δισ. ευρώ, με το 80% να προέρχεται από την Κίνα.

Ο κανονισμός αυστηροποιεί και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στον κλάδο, από κατασκευαστές και εισαγωγείς μέχρι διανομείς και παρόχους υπηρεσιών. Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας θα πρέπει να διατυπώνονται απλά και κατανοητά, ενώ σε περίπτωση κινδύνου οι εταιρείες υποχρεούνται να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές και τους καταναλωτές. Στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πωλητές εμφανίζουν τις απαιτούμενες σημάνσεις CE, τα ψηφιακά διαβατήρια και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας. Παιχνίδια που δεν συμμορφώνονται θα χαρακτηρίζονται «παράνομο περιεχόμενο» σύμφωνα με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

«Με τον νέο κανονισμό για την ασφάλεια των παιχνιδιών, η Ευρώπη στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η ασφάλεια των παιδιών δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη», δήλωσε η εισηγήτρια Μάριον Βάλσμαν, υπογραμμίζοντας ότι οι νέοι κανόνες συνδυάζουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, σύγχρονες απαιτήσεις και δίκαιες μεταβατικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν υπεύθυνα και στα παιδιά να παίζουν ξέγνοιαστα.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ενισχύοντας σημαντικά το ήδη αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας παιχνιδιών και απαντώντας στις σύγχρονες προκλήσεις μιας αγοράς που μεταβάλλεται ραγδαία.

