Ενημέρωση Πυροσβεστικής: Σε επίπεδο συναγερμού την Κυριακή η μισή χώρα

Για την κατάσταση των πυρκαγιών αλλά και τις «κόκκινες» περιοχές της Κυριακής έκανε λόγο το μεσημέρι του Σαββάτου ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός σε έκτακτη ενημέρωση.

Στη Ρόδο αντιμετωπιζόταν η δυσκολότερη κατάσταση καθώς το ενεργό μέτωπο μαινόταν ανεξέλεγκτο στις περιοχές Λάρδος, Λάερμα, Κιοτάρι όπου επιχειρούσαν 173 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, 5 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη και 31 σλοβάκοι πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Στις 12:25 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Πυλώνας και Λάρδος προς Αρχάγγελο και στις 13:42 για εκκένωση των οικισμών Ασκληπιείο και Κιοτάρι προς Γεννάδι.

Οι τουρίστες, που έκαναν τις διακοπές τους στο χωριό Κιοτάρι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Γεννάδι, μετά και την εκκένωση των ξενοδοχείων.

Νωρίς το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις φλόγες είχαν παραδοθεί τρία ξενοδοχεία του νησιού: το Lindian Village, το Rhodos Village και το μπουτίκ ξενοδοχείο του Ομίλου Χατζηλαζάρου.

Ενώ πληροφορίες ήθελαν να έχει επιτευχθεί η εκκένωση της Μονής Υψενής, σύμφωνα με την ΕΡΤ Ν. Αιγαίο, πυροσβέστες εξακολουθούσαν να είναι εγκλωβισμένοι στη Μονή Υψενής. Βρίσκονταν ασφαλείς στη στοά που έχει το μοναστήρι αλλά δυσκολεύονταν να εγκαταλείψουν. Οι πυροσβέστες μαζί με τον διοικητή της Πυροσβεστικής, είχαν εγκλωβιστεί στην προσπάθεια τους να πείσουν τις καλόγριες να εγκαταλείψουν το Μοναστήρι.

Σχετικά με τις πυρκαγιές σε Δερβενοχώρια και Λακωνία, ο κ. Αρτοποιός είπε ότι είναι σε ύφεση, ωστόσο λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούν παραμένουν ισχυρές δυνάμεις και επιχειρούν αδιάκοπα.

«Αυτή η ακραία κατάσταση που βιώνουμε θα ευνοήσει ακόμη περισσότερο την εκδήλωση και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών», υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός και προσέθεσε: «Βρισκόμαστε εδώ και δύο εβδομάδες σε συνθήκες παρατεταμένου καύσωνα και αναμένεται τα φαινόμενα αυτά να ενταθούν τις επόμενες τρεις ημέρες. Τα χαρακτηριστικά τους θα είναι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 45 βαθμούς Κελσίου, πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας κάτω από 15% και, τέλος, σημαντική ενίσχυση των ανέμων, σύμφωνα και με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την Κυριακή σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο μηχανισμός για Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Λάρισα, Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία, περιοχές της Αχαΐας, περιοχές της Ηλείας και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας κινδύνου 5).

Η ΓΓΠΠ, με κατεπείγον έγγραφό της, απευθύνει έκκληση προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, προκειμένου να θέσουν το προσωπικό τους και τα μέσα τα οποία διαθέτουν στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει:

– Να συγκαλέσουν τα περιφερειακά και τα τοπικά όργανα Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, ΓΕΕΘΑ, Λιμενικό Σώμα, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΚΑΒ και δασικές υπηρεσίες).

– Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στους τομείς αρμοδιότητάς τους με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

– Να ενημερώνουν και αυτοί τους πολίτες σε ό,τι αφορά την απαγόρευση εκτέλεσης θερμών εργασιών όπως κάπνισμα μελισσιών, χρήση τροχού, ηλεκτροκολλήσεις και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση πυρκαγιών.

– Να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν έκτακτες ανάγκες και συνέπειες από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

– Να διασφαλίσουν την απαγόρευση εισόδου και διέλευσης πολιτών σε περιοχές Natura, δάση, άλση και πάρκα από τη στιγμή που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3, 4 και 5.

«Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Δεν εκτελούμε θερμές εργασίες. Η αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε μία μεγάλη οικολογική καταστροφή και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», προειδοποίησε ο κ. Αρτοποιός.

«Σταδιακά, αναπτύσσονται και θα επιχειρούν, με πεζοπόρα τμήματα καθώς και εναέρια μέσα, δυνάμεις από 8 χώρες, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, υπό τις οδηγίες του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. Επίσης, συνδρομή σε διμερές επίπεδο παρέχουν το Ισραήλ, η Τουρκία και η Ιορδανία», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ακόμα ο Πρωθυπουργός και το υπουργείο Εξωτερικών ευχαρίστησαν μέσω Twitter και την Τουρκία η οποία απέστειλε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για να βοηθήσει την Ελλάδα στην κατάσβεση της φωτιάς.

Our gratitude goes out to Türkiye for sending two firefighting planes and one helicopter to assist us in our fight against forest fires. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇬🇷@RTErdogan

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 22, 2023