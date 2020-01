Ενέργεια: η πετρελαϊκή αγορά μπορεί να ξεπεράσει τις διεθνείς εντάσεις

Η πρόσφατη κρίση στο Ιρανικό δεν επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις τιμές του πετρελαίου, και αυτό το γεγονός δείχνει την επίδραση της επανάστασης που έφερε το λεγόμενο σχιστολιθικό πετρέλαιο, τόσο στην αγορά της ενέργειας όσο και στην ψυχολογία των επενδυτών.

Την παραπάνω οπτιμιστική απόφανση του αμερικανού ειδήμονα περί τα ενεργειακά και βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα Ντάνιελ Χάουαρντ Γιέργκιν προβάλλει η ιταλική Corriere della Sera ως εισαγωγή στη συνέντευξη που του πήρε. Αφορμή για την ανάλυση των ενεργειακών πραγμάτων (με ολίγη από γεωπολιτικά μεζεδάκια) ήταν η έναρξη εργασιών του 50ού Φόρουμ του Νταβός (βλέπε την παρακάτω ανάρτηση του Γιέργκιν στο Twitter), του διεθνούς οικομικοπολιτικού μίτινγκ το οποίο εφέτος φιλοδοξεί να αφήσει και ένα πράσινο στίγμα – πράσινο όχι μόνο λόγω του πάντα δροσερού χρώματος του αμερικανικού δολαρίου, αλλά και από οικολογικής απόψεως…

Great start to #WEF20 with a packed house at the annual @IHSMarkit breakfast for a wide-ranging discussion of energy, global economics, finance, geopolitics and more. @LanceUggla, and @CarlosEPascual and @WilliamsonChris. #Davos @WEF pic.twitter.com/DefgSbFpPy

— Daniel Yergin (@DanielYergin) January 21, 2020