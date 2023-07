Ενας νεκρός και 36 τραυματίες από ουκρανικά πυρά στην κατεχόμενη Μακίιβκα

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη ότι έπληξε ρωσικό «σχηματισμό» στη Μακίιβκα, στην ανατολική Ουκρανία, που ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό, ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 36 τραυματίες στις τάξεις των αμάχων από πυρά του ουκρανικού πυροβολικού.

Το «γραφείο στρατηγικών επικοινωνιών» του ουκρανικού στρατού ανέφερε μέσω Telegram πως «ως αποτέλεσμα πυρών ακριβείας (…) ακόμη μια βάση ρώσων τρομοκρατών στην προσωρινά κατεχόμενη Μακίιβκα έπαψε να υπάρχει». Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, εικονίζεται έκρηξη σε απόσταση.

Κατά την ίδια πηγή, η ισχύς της μεγαλύτερης έκρηξης στην πόλη οφειλόταν στο ότι χτυπήθηκε αποθήκη πυρομαχικών.

The sound wave after the strike on Makiivka was so strong that many residents had windows broken – two rockets were fired at the city

Two rockets fired from the MLRS damaged several residential buildings in Makiivka. From the strongest blast wave in many houses, windows were… pic.twitter.com/GvTPzLwKSK

— dana (@dana916) July 4, 2023