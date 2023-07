Εναρξη των έβδομων Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας

Το φεστιβάλ Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας (International Kalamata Music Days) ξεκινάει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά με κορυφαίους μουσικούς από όλον τον κόσμο.

Η εναρκτήρια συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουλίου με το Πιάνο Τρίο Isimsiz σε έργα Χάυντν, Κόρνγκολντ και Μπραμς. Το Σάββατο 29 Ιουλίου το σύνολο Ex Silentio παρουσιάζει μία βραδιά Μπαρόκ Μουσικής με έργα των Βιβάλντι, Χαίντελ, Ραμώ και Ρεμπέλ, ενώ την Κυριακή 30 Ιουλίου παρουσιάζονται τρεις διαδοχικές εκδηλώσεις: με την Αγγελική Γιαννοπούλου, την τελική συναυλία του masterclass βιολιού, βιόλας και μουσικής δωματίου με τον Πάμπλο Ερνάν Μπενεντί και την προβολή ταινιών βωβού κινηματογράφου συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους Moving Band, τον Τρύφωνα Τύπου και τον Αριώνα Γυφτάκη στο Πάρκο Σιδηροδρόμων. Τη Δευτέρα 31 Ιουλίου παρουσιάζεται η τελική συναυλία των masterclasses πιάνου και βιολιού με την Αλεξία Μουζά και τον Φέλιξ Φροσάμερ.

Πρόγραμμα Συναυλιών Τετραημέρου

Παρασκευή 28.07.2023

Πιάνο Τρίο Isimsiz

21:00, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Κεντρική Σκηνή) – Είσοδος €10 (μειωμένη €5)

Το Trio Isimsiz δημιουργήθηκε το 2009 στο Guildhall School of Music & Drama. Αποτελείται από τους Αρντέμ Μισιρλίογλου, Πάμπλο Ερνάν Μπενεντί καιΕντβαρντ Πογκοσιάν. Το 2015 κέρδισε το 1ο Βραβείο και το Βραβείο Κοινού στον Διαγωνισμό του Τρόντχαϊμ, και το 2017 το 2ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Haydn στη Βιέννη. Το 2013 επιλέχθηκαν για εκπροσώπηση από τη Young Classical Artists Trust (YCAT) και το 2018 τους απονεμήθηκε υποτροφία από το Borletti-Buitoni Trust (BBT). Το τρίο έχει εμφανιστεί ευρέως στην Ευρώπη, με κορυφαίες εμφανίσεις να περιλαμβάνουν τα φεστιβάλ των Stavanger, Mecklenburg-Vorpommern, Peasmarsh και Gower (μετάδοση από τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 3), το Tivoli Concert Hall, το Snape Maltings, το Fundacion Juan March στη Μαδρίτη και το Marianischer-Saal στη Λουκέρνη. Πέραν αυτού, έχουν πραγματοποιήσει περιοδείες στην Κίνα και την Αργεντινή. Το Trio Isimsiz είναι υπότροφο στο Guildhall School of Music & Drama.

Σάββατο 29.07.2023

Ex Silentio: Les elements – Τα στοιχεία

20:30, Θέατρο Αρχαίας Μεσσήνης – Είσοδος ελεύθερη

Βραδιά Μπαρόκ Μουσικής με έργα των Βιβάλντι, Χαίντελ, Ραμώ και Ρεμπέλ

Μετακίνηση με λεωφορείο προς Αρχαία Μεσσήνη στις 29.07 και ώρα 19:00 μ.μ.

Σημείο συνάντησης Νέδοντος 77, Καλαμάτα.

Τιμή μεταφοράς 10 ευρώ.

Το σύνολο Ex Silentio δημιουργήθηκε το 2001 και ειδικεύεται στην παλαιά μουσική και στην ιστορική ερμηνεία. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο φλαουτίστας Δημήτρης Κούντουρας. Το σύνολο έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως η Σαβίνα Γιαννάτου (τραγούδι), ο Μάικλ Τσανς (κόντρα τενόρος), ο τραγουδιστής και πολυοργανίστας Τομπάιας Σλίερφ. Εχει συνεργαστεί, επίσης, με σημαντικούς σκηνοθέτες και σκηνογράφους σε παραγωγές μουσικού θεάτρου και σύγχρονου χορού στο Φεστιβάλ Αθηνών και στον διεθνή μήνα χορού της Αθήνας, όπως ο Κωνσταντίνος Ρήγος (ΟΚΤΑΝΑ), η Λίλα Ζαφειροπούλου (ΕΛΔΩΡ) και η Λένα Κιτσοπούλου. Εχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ και σε σειρές μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, καθώς και σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Το 2018 παρουσίασε τον σπάνιο μεσαιωνικό κώδικα της Κύπρου στο Λεβέντειο Ιδρυμα της Λευκωσίας. Εχει ηχογραφήσει για τις γερμανικές εταιρείας Talanton και Carpe Diem. To Ex Silentio είναι «Ensemble in residence» στο Ωδείο Αθηνών, ενώ μέλη του συνόλου διδάσκουν στη διεθνή μουσική κοινότητα Μουσικό Χωριό του Πήλιου.

Κυριακή 30.07.2023

• Young talents in concert: Αγγελική Γιαννοπούλου

18:00, Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (Αίθουσα Συναυλιών) – Είσοδος ελεύθερη

Η νικήτρια του διαγωνισμού «Ακούμε τους Νέους 2023» σε ένα ρεσιτάλ πιάνου

Η Αγγελική Γιαννοπούλου σπουδάζει στο Βασιλικό Ωδείο της Σκωτίας με καθηγητές τον Φάλι Πάβρι και τη Σινά Λι. Ολοκλήρωσε τις πρώτες σπουδές της στο πιάνο, παίρνοντας δίπλωμα από το Ωδείο Atheneaum με Αριστα και A’ Βραβείο υπό την καθοδήγηση της Νέλλης Σεμιτέκολο. Παράλληλα μελέτησε και με την Αλεξία Μουζά. Για το καλοκαίρι του 2023, μαζί με το πιάνο τρίο της, Chiara, θα συμμετέχουν ως fellowship group στο φεστιβάλ μουσικής δωματίου Apple Hill, στις ΗΠΑ. Επίσης, έπειτα από ακρόαση του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, επιλέχθηκε από την κριτική επιτροπή υπό τον Γιάννη Βακαρέλη για να πραγματοποιήσει συναυλίες στην Πελοπόννησο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τέλος, μετά από πρόσκληση, θα συμμετάσχει σε ένα δεκαπενθήμερο σεμινάριο στην Ελβετία με τους Γκρέιαμ Μακνότ και Τζουζέπε Γκουαρέρα. Εκτός του πιάνου, ασχολείται με το τσέμπαλο και την έρευνα πάνω στις γυναίκες συνθέτριες. Θα κάνει το ντεμπούτο της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αυτόν το χειμώνα.

• Τελική συναυλία του masterclass βιολιού, βιόλας και μουσικής δωματίου

19:30, Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (Αίθουσα Συναυλιών) – Είσοδος ελεύθερη

Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τη δουλειά τους

• Βουβό σινεμά: Μπάστερ Κήτον & Το κόκκινο μπαλόνι με ζωντανή μουσική με τους Moving Band, τον Τρύφωνα Τύπου και τον Αρίωνα Γυφτάκη

21:30, Πλατεία Ευκαλύπτων (Πάρκο Σιδηροδρόμων) – Είσοδος ελεύθερη

Σε συνεργασία με τη Filmhouse – Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Η Moving Band δημιουργήθηκε το 2022 με σκοπό να διασκεδάσει παίζοντας και γράφοντας μουσική για ταινίες βωβού κινηματογράφου.

Ο Τρύφωνας Τύπου γεννήθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 15 ετών με υποτροφία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης παρακολούθησε για ένα μήνα μαθήματα τζαζ και ελεύθερου αυτοσχεδιασμού στο Μουσικό Πανεπιστήμιο του Ντέτμολντ (Γερμανία). Είναι απόφοιτος της σχολής JazzArt όπου σπούδασε τζαζ πιάνο, αυτοσχεδιασμό, αρμονία και ατελιέ με τους Σύλβιο Σύρρο και Σπύρο Μάνεση. Κατέχει πτυχία Αρμονίας από το Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (τάξη Ν. Σολομωνίδη) και Αντίστιξης από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (τάξη Κ. Τσούγκρα). Σπούδασε κλασικό πιάνο με τη Φανή Καραγιάννη και τον Κώστα Χάρδα και έλαβε δίπλωμα με Αριστα από το Νέο Ωδείο Κοζάνης. Εχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Μίλτσο Λεβιέβ, Αντώνη Ανισέγκο, Γιάννη Παπαδόπουλο και άλλους. Εχει συνεργαστεί με τους Ανάσταση Γούλιαρη, Αρίωνα Γυφτάκη, Γκαμπριέλ Μιλότσι και Τζώρτζη Τσιρόπουλο. Είναι τελειόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ.

Ο Αρίωνας Γυφτάκης γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1995. Σε ηλικία έπτα χρονών άρχισε μαθήματα βιολιού στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Υστερα από τέσσερα χρόνια ξεκίνησε μαθήματα ηλεκτρικού μπάσου με καθηγητές τον Νίκο Τσότρα και αργότερα τον Χάρη Χαραλάμπους. Το ενδιαφέρον του όμως για την τζαζ τον οδήγησε στο κοντραμπάσο. Ετσι σε ηλικία 14 χρόνων ξεκίνησε τζαζ κοντραμπάσο και μαθήτευσε δίπλα στον Σύλβιο Σύρρο για τέσσερα χρόνια με τον οποίο σπούδασε τζαζ αυτοσχεδιασμό, ατελιέ και τζαζ αρμονία. Παράλληλα σπούδασε κλασσικό κοντραμπάσο με τον Τάκη Καππογιάννη. Το Μάιο του 2013, ύστερα από εξετάσεις, απέσπασε την Full Presidential Scholarship από το Berklee College of Music. Εκεί σπούδασε με τους Τζον Λόκγουντ, Εντι Γκόμεζ, Χαλ Κρουκ και Ντέιβ Σαντόρο. Από το 2021 διδάσκει στο Jazzart. Εχει συνεργαστεί με τους: Γιώργο Κοντραφούρη, Σπύρο Μάνεση, Τάκη Πατερέλη, Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Ντάνιελ Ρότεμ, Αναστάση Γούλιαρη, Ντέιβις Ούιτφιλντ, Γκάμπριελ Μιλότσι και άλλους.

Δευτέρα 31.07.2023

Τελική συναυλία των masterclasses πιάνου και βιολιού με την Αλεξία Μουζά και τον Φέλιξ Φροσάμερ

20:30, Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Studio) – Είσοδος ελεύθερη

Αγορά εισιτηρίων – δελτίων εισόδου Η αγορά δελτίων εισόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί στους παρακάτω χώρους και ώρες: Παρασκευή 28 Ιουλίου

10:00-12:00 Πνευματικό Κέντρο & Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

19:00-21:00 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας Σάββατο 29 Ιουλίου

10:00-12:00 Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας Κυριακή 30 Ιουλίου

10:00-12:00 Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας

18:00-20:00 Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας Δευτέρα 31 Ιουλίου μέχρι και Παρασκευή 5 Αυγούστου

10:00-12:00 Πνευματικό Κέντρο &Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

19:00-21:00 Μέγαρο Χορού Καλαμάτας Κρατήσεις δελτίων εισόδου: +30 27214 03902 (καθημερινές 10:00-12:00 και 19:00-21:00)

Προμηθευτείτε το ενιαίο festival pass για να παρακολουθήσετε όλες τις συναυλίες: €40 και €20 (μειωμένο).

