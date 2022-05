Ενα… πυρηνικό όπλο στα χέρια του Πεπ Γκουαρντιόλα

Την πρώτη φορά που το όνομά του ακούστηκε έως τα πέρατα του ποδοσφαιρικού κόσμου, το ημερολόγιο έγραφε 30 Μαΐου 2019. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων Κ-20 η Νορβηγία είχε νικήσει την Ονδούρα 12-0, και ο Ερλινγκ Χάαλαντ (οι Νορβηγοί τον προφέρουν Χόρλαντ) είχε σκοράρει 9 γκολ! «Μπορεί να έτυχε», είχαμε σκεφτεί τότε, παρά τα 20 τέρματα που ο νεαρός είχε πετύχει σε 50 αγώνες με τη φανέλα της Μόλντε, στην οποία αγωνιζόταν από τα 16 του (2017). Αλλά πολύ σύντομα αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για ένα αυθεντικό «παιδί – θαύμα».

Τον Ιανουάριο του 2019 φόρεσε τα χρώματα της Ζάλτσμπουργκ, και τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς έκανε το ντεμπούτο του στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στο ματς με την Γκενκ πέτυχε «χατ-τρικ». Μετά την τρίτη αγωνιστική των ομίλων μετρούσε έξι γκολ. Ποτέ, κανείς στα χρονικά της διοργάνωσης δεν είχε καταφέρει κάτι τέτοιο. Στην Αυστρία δεν θα έμενε για πολύ. Οι εξαιρετικές επιδόσεις του (σε 27 παιχνίδια σκόραρε 29 φορές) ήταν το εισιτήριό του για ένα ανώτερο πρωτάθλημα.

Ο Ιανουάριος του 2020 τον βρήκε στην Ντόρτμουντ. Στον παρθενικό του αγώνα στην Μπουντεσλίγκα, εναντίον της Αουγκσμπουργκ, μπήκε ως αλλαγή και «χτύπησε» τρεις φορές σε, μόλις, 19 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Ηταν το πιο γρήγορο «χατ-τρικ» από πρωτοεμφανιζόμενο ποδοσφαιριστή στη Γερμανία – καταγράφηκε στο Βιβλίο Γκίνες. Στη Βεστφαλία, το καταπληκτικό του ταλέντο αποκαλύφθηκε σε όλο του το μεγαλείο. Σε 88 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, πέτυχε 85 γκολ και μοίρασε 19 ασίστ. Είναι ο νεαρότερος παίκτης που πέρασε τα 50 τέρματα στο γερμανικό πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε 100 «επαγγελματικά» γκολ πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι ο Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ή ο Εμπαπέ.

Erling Haaland, new Man City player 🔵⭐️ #MCFC

▪️ Manchester City will pay €60m [not €75m] release clause to BVB, plus commission to be added.

▪️ His salary will be worth £375,000/week, same level as de Bruyne.

▪️ Medical has been already completed.

The saga is over. 🤝 pic.twitter.com/Qzf3HNDVhN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022