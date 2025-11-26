Ενα… πουλί προκάλεσε εκτεταμένο μπλακ άουτ στη Λάρισα!

Αντιμέτωπη με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος βρέθηκε νωρίς το πρωί η πόλη της Λάρισας, με τις κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς να είναι τουλάχιστον 14. Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήρθε κατά περιοχές και ύστερα από περίπου 45 λεπτά, όταν, σύμφωνα με το ertnews.gr, τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ απομάκρυναν ένα… πουλί που είχε καθίσει στους ζυγούς στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, σχεδόν η μισή πόλη έμεινε χωρίς ρεύμα.

Οπως έγινε γνωστό από αρμόδιες πηγές, η διακοπή του ρεύματος δεν οφειλόταν σε βλάβη αλλά στην ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας στον υποσταθμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας συνολικά επτά γραμμές.

Μετά την απομάκρυνση του πουλιού από τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ το ρεύμα επανήλθε κανονικά σε όλες τις περιοχές όπου είχε διακοπεί.

