Ενα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τα άτομα με αναπηρία

Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Πώς να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα» σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπλέτα και παραγωγή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου, κάνει την πρώτη, παγκόσμια, παρουσίασή του, στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Πιο συγκεκριμένα, θα προβληθεί στο πρόγραμμα CINEMATHERAPY, το οποίο λειτουργεί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν τρεις ταινίες, που ξεχώρισαν από τις συμμετοχές του φεστιβάλ, σε μια παρουσίαση – συζήτηση, από την ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάου. Η ταινία «Πώς να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα» , έχει προγραμματιστεί για προβολή και συζήτηση, την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στον θερινό κινηματογράφο «Αλέξανδρο» στην πόλη της Δράμας.

Υπόθεση:

Αντιήρωας: είναι ο πρωταγωνιστής που δε διαθέτει συμβατικές ηρωικές ικανότητες και εξαρτάται παθολογικά από κάποιον άλλο.

Μια ομάδα νέων «αντιηρώων» με δυσκολίες, αποφασίζουν να παρακολουθήσουν μαθήματα θεάτρου. Οι νεαροί «αντιήρωες» εκπαιδεύονται θεατρικά. Μέσα από την μεγάλη τους αγάπη για το θέατρο, αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια θεατρική, αυτοσχεδιαστική παράσταση, με θεματική τους σούπερ-ήρωες. Παράλληλα, οι αντιήρωες ζουν την καθημερινότητα και τις ζωές τους. Τελικά, για να είσαι σούπερ-ήρωας, πρέπει να περνάς μέσα από τοίχους;

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Η θεατρική εκπαίδευση είναι ένα ταξίδι: ανακαλύπτεις εσένα, πλουτίζεις και ξαφνικά γίνεσαι φτωχός, για να πλουτίσεις συναισθηματικά και πάλι. Ανακαλύπτεις τα όρια και τις αντοχές σου. Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα σου και να συναναστρέφεσαι άλλους ανθρώπους. Το θέατρο, πολλές φορές λειτουργεί θεραπευτικά. Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα ασχολούνται και ερασιτεχνικά με το θέατρο, με σκοπό να γνωρίσουν το θυμικό τους. Λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα με δυσκολίες και αναπηρία επιλέγουν να κάνουν θέατρο, κυρίως λόγω κοινωνικού αποκλεισμού. Η ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση είναι υπόθεση όλων μας. Υπάρχει θέατρο για τους διαφορετικούς: τους αντιήρωες, που φτάνει μια στιγμή μόνο, για να σε πείσει ότι ακόμη κι αν δεν βγάζουν λέιζερ από τα μάτια, είναι πραγματικοί σούπερ- ήρωες.

«…Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας. Μόνος του ο καθένας είναι ανήμπορος. Μόνος του ο καθένας από σας τους πιο κοντινούς στην προσπάθειά μας, είναι ανήμπορος. Μαζί ίσως κάτι μπορέσουμε να κάνουμε. Το θέατρο, ως μορφή Τέχνης, δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, ν’ αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε μαζί μιαν αλήθεια. Να γιατί διαλέξαμε το θέατρο σα μορφή εκδήλωσης του ψυχικού μας κόσμου…» Κάρολος Κουν.

Σημείωμα Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου:

Μέσω μιας παρέας ενηλίκων νέων με αναπηρία, που παίρνουν μέρος στις δράσεις του Συλλόγου γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου, γεννήθηκε ένα θεατρικό – κινηματογραφικό σχήμα. Η ανάγκη για έκφραση τροφοδοτήθηκε και εκτονώθηκε μέσα από ένα πρόγραμμα «Προσβασιμότητα στην τέχνη» από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι πρωταγωνιστές μας είναι 12 νέοι, άτομα με νοητική στέρηση, αυτισμό , σύνδρομο down και κινητικές αναπηρίες. Η σχέση τους με το θέατρο ήταν μηδενική. Μέσα από την ομάδα γεννήθηκε κάτι πηγαίο και πρωτόγνωρο. Αυτοί οι νέοι με εγγενείς δυσκολίες χτίζουν ένα δίαυλο επικοινωνίας αγγίζοντας τον κόσμο των συναισθημάτων με τα δικά τους χέρια, βλέμματα, ανάσες. Μέσα από την τέχνη του θεάτρου αναζητούν την εσωτερικότητά τους, απογειώνουν τη φαντασία τους, ώστε να γίνουν εκείνοι που ονειρεύονται. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Μπορούν ξεφεύγοντας από τις σωματικές αδυναμίες τους στην κίνηση, στο λόγο ή στην κατανόηση να πετάξουν ψηλά, να σπάσουν στεγανά που οι άλλοι θέτουν, να αναδείξουν αυτό που πραγματικά είναι: ΗΡΩΕΣ.

ΙΝFO

Πώς να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα- How to train an antihero

Είδος: Ντοκιμαντέρ

Διάρκεια: 26′

Συντελεστές:

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπλέτας

DOP: Γιάννης Μπλέτας

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Ήχος: Ble Productions

Σχεδιασμός ήχου – μίξη: Ιωάννης Γιαννακόπουλος

Μοντάζ: Γιάννης Μπλέτας

Κοστούμια: Δέσποινα Ανυφαντάκη

Θεατρική καθοδήγηση: Φλώρα Ασουμανάκη

Εθελοντές: Ειρήνη Κλάδου, Παύλος Μελισσινός, Ελένη Στάμαργα.

Υποτιτλισμός: Aurthorwave

Συμμετέχουν:

Στέλιος Βουρβαχάκης

Παναγιώτης Λύκος

Ραφαέλα Φραγκιαδάκη

Μιχάλης Δρυγιαννάκης

Δέσποινα Πετσαγγουράκη

Στέλλα Λαγουδάκη

Μαρία Δραμιτινού

Κωστής Μίσα

Στελιάννα Παπαδάκη

Μανόλης Σταυρουλάκης

Παραγωγή: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου, με την επίβλεψη του προγράμματος «Αγγίζοντας τον κόσμο των συναισθημάτων με τα δικά μου χέρια» του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Συμπαραγωγή: Ble Productions

Με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News